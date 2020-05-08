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Ракурс
Больного задержали на репетиции к параду Победы. Фото: Радио Свобода

В Минске на репетиции парада Победы задержали инфицированного COVID-19 (ФОТО)

8 мая 2020, 17:46
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В Минске на репетиции парада к 9 мая задержали человека, который был заражен коронавирусной инфекцией COVID-19.

Оказалось, что больной сбежал из больницы. Его задержали возле стелы «Минск — город-герой». Об этом 8 мая сообщает белорусский филиал «Радио Свобода» со ссылкой на сотрудников ОМОНа, которые охраняют место для парада.

Одновременно в Министерстве внутренних дел Беларуси опровергли информацию, что задержанный мужчина — это зараженный COVID-19 беглец из больницы. Спикер министерства Ольга Чемоданова заявила, что в ведомстве не фиксировали случаи, когда зараженные пациенты самовольно покидали медицинские учреждения. Подчеркнула, что правоохранители следят за тем, соблюдают ли люди режима самоизоляции, а в случае нарушений принимаются предусмотренные законодательством меры.

Задержанную на репетиции личность медики осмотрели и забрали на машине скорой помощи.

Больного задержали на репетиции к параду Победы. Фото: Радио Свобода

Больного задержали на репетиции к параду Победы. Фото: Радио Свобода



Больного задержали на репетиции к параду Победы. Фото: Радио Свобода

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил глав государств приехать в Минск на парад Победы. Ожидается прибытие президентов стран бывшего Советского Союза. Президент Украины Владимир Зеленский не поедет завтра в Беларусь. На Банковой заявили, что из-за введенного в Украине карантина глава государства пока не осуществляет зарубежные визиты.


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