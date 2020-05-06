Зеленский и Лукашенко. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n137796-stalo-izvestno-poedet-li-zelenskiy-v-minsk-na-9-maya.html

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Парад ко Дню Победы в Минске в этом году пройдет без участия президента Украины Владимира Зеленского.

Украинский лидер не поедет на 9 мая в Минск. Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил глав государств приехать на парад Победы. Ожидается прибытие президентов стран бывшего Советского Союза. Об этом сообщает «Радіо Свобода» со ссылкой на директорат по вопросам информационной политики Офиса президента.

На Банковой заявили, что из-за введенного в Украине карантина глава государства пока не осуществляет зарубежные визиты.

Кроме того, сегодня стало известно, что в Украине из-за карантина в 2020 году не будет массовых мероприятий в День памяти и примирения 8 мая и День Победы над нацизмом во Второй мировой войне, 9 мая. Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства заявил, что из-за сложной эпидемиологической ситуации в государстве решили отказаться от проведения массовых мероприятий.

Шмыгаль также попросил глав областных государственных администраций в этом году самостоятельно организовать индивидуальное поздравление ветеранов Второй мировой войны, проживающих в областях.

Напомним, социологи установили, что 39,1% украинцев считают, что в этом году в мае Украина должна отмечать и День памяти и примирения 8 мая, и День победы над нацизмом 9 мая. Отмечать только День победы 9 мая считают нужным 32% опрошенных, лишь День памяти и примирения — 14% респондентов.