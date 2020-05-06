Зеленський та Лукашенко. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n137796-stalo-vidomo-chy-poyide-zelenskyy-u-minsk-na-9-travnya.html

Ракурс

Парад до Дня Перемоги у Мінську цьогоріч пройде без участі президента України Володимира Зеленського.

Український лідер не поїде на 9 травня до Мінська. Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко запросив глав інших держав приїхати до Мінська на парад Перемоги. Очікується прибуття президентів країн колишнього Радянського Союзу. Про це повідомляє «Радіо Свобода» із посиланням на директорат з питань інформаційної політики Офісу президента.

На Банковій заявили, що через запроваджений в Україні карантин глава держави наразі не здійснює закордонних візитів.

Крім того, сьогодні стало відомо, що в Україні через карантин у 2020 році не буде масових заходів до Дня пам’яті та примирення, 8 травня, та Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 9 травня. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду заявив, що через складну епідеміологічну ситуацію в державі вирішили відмовитися від проведення масових заходів.

Шмигаль також попросив голів обласних державних адміністрацій цьогоріч самостійно організувати індивідуальне привітання ветеранів Другої світової війни, які проживають в областях.

Нагадаємо, соціологи встановили, що 39,1% українців вважають, що цьогоріч у травні Україна повинна відзначати і День пам’яті та примирення 8 травня, і День перемоги над нацизмом 9 травня. Відзначати лише День перемоги 9 травня вважають потрібним 32% опитаних, лише День пам’яті та примирення — 14% респондентів.