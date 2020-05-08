Медреформа: Радуцкий хочет тратить 6% ВВП на медицину и ожидает, что ей что-то перепадет из фонда коронавируса, фото — "РБК-Украина"

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Медицинская реформа в Украине продолжится с пересмотра тарифов на медицинские услуги, которые правительство должно компенсировать больничным заведениям.

Идеологи реформы требуют при этом, чтобы расходы Украины на отрасль составляли не менее 6% ВВП, а медикам уже в этом году существенно увеличили зарплаты. Поскольку пока этих средств в бюджете не найти, председатель профильного парламентского комитета Михаил Радуцкий надеется, что медицине что-то перепадет от фонда по борьбе с коронавирусом.

Радуцкий в интервью «Интерфакс-Украина» прогнозирует, что корректный перерасчет тарифов на медицинские услуги завершится до 2021 года и тогда система полноценно заработает.

Он отметил, что в течение 10 дней будут пересмотрены тарифы на пакеты по COVID-19, экстренной медицинской помощи, инфаркту и инсульту. Национальная служба здоровья Украины всего разработала 27 пакетов. Их хотят вводить постепенно — «по мере готовности и корректного пересчета».

Пакет медуслуг по COVID-19, который приняли в апреле, рассчитали по всем правилам, в него вошли и расходы медучреждений, и 300% надбавки к зарплатам медиков.

Но главное условие для внедрения медреформы, по словам Радуцкого, — выделение до 2021 года на медицину не менее 6% ВВП.

Давайте вспомним о том, что у нас законодательно закреплена цифра в 5% от ВВП на финансирование медицинских услуг. В реальности еще меньше — 2,9%. Ни в одной стране не реформировали без денег, — сказал нардеп из «Слуги народа».

Поэтому НСЗУ вынуждена рассчитывать тариф на услуги так, чтобы денег понемногу хватило бы на все направления. Радуцкий признал, что денег не хватает, особенно во время эпидемии коронавируса. Он заявил, что надеется на средства, которые раньше направили в стабилизационный фонд по COVID-19.