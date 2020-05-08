Медреформа: Радуцький хоче витрачати 6% ВВП на медицину і очікує, що їй щось перепаде від фонду коронавірусу, фото — РБК-Україна

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Медична реформа в Україні продовжиться із перегляду тарифів на медичні послуги, що їх уряд компенсуватиме лікарняним закладам.

Ідеологи реформи вимагають при цьому, щоб витрати України на галузь складали не менше 6% ВВП, а медикам вже у цьому році істотно збільшили зарплати. Оскільки наразі цих коштів у бюджеті не відшукати, голова профільного парламентського комітету Михайло Радуцький сподівається, що медицині щось перепаде із фонду по боротьбі з коронавірусом.

Радуцький в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна» прогнозує, що коректний перерахунок тарифів на медичні послуги завершиться до 2021 року і тоді система повноцінно запрацює.

Він зазначив, що впродовж 10 днів буде переглянуто тарифи на пакети по COVID-19, екстреній медичній допомозі, інфаркту та інсульту. Національна служба здоров’я України всього розробила 27 пакетів. Їх запроваджуватимуть поступово — «у міру готовності і коректного перерахунку».

Пакет медпослуг по COVID-19, який прийняли в квітні, розрахували за всіма правилами, до нього увійшли і витрати медустанови, і 300% надбавки до зарплат медиків.

Але головна умова для впровадження медреформи, за словами Радуцького, — виділення до 2021 року на медицину не менше 6% ВВП.

Давайте згадаємо про те, що у нас законодавчо закріплена цифра в 5% від ВВП на фінансування медичних послуг. В реальності ще менше — 2,9%. У жодній країні не реформували без грошей! — сказав нардеп зі «Слуги народу».

Тому НСЗУ змушена розраховувати тариф на послуги так, щоб грошей потрохи вистачило б на усі напрямки. Радуцький визнав, що грошей не вистачає, особливо під час епідемії коронавірусу. Він заявив, що сподівається на кошти, які спрямували до стабілізаційного фонду по COVID-19.