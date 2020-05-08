Афера з квартирами для Нацгвардії: НАБУ завершило розслідування справи

Афера з квартирами для Нацгвардії

https://racurs.ua/ua/n137932-afera-z-kvartyramy-dlya-nacgvardiyi-nabu-zavershylo-rozsliduvannya-spravy.html

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Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) завершило розслідування у кримінальному провадженні щодо заволодіння майном Нацгвардії на суму понад 81 млн грн.

НАБУ зазначає, що 8 травня семеро підозрюваних та їхні захисники отримали доступ до матеріалів слідства для ознайомлення. Після цього обвинувальний акт направлять до суду. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Серед підозрюваних колишній народний депутат і екс-президент держкорпорації «Укрбуд» Максим Микитась. Його звинувачують за сімома статтями Кримінального кодексу. Зокрема, Микитася підозрюють у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем, підкупу службової особи, відмиванні незаконно отриманих доходів тощо.

Підозру висунули й колишньому командувачу Нацгвардії Юрію Аллерову. Обвинуваченими у кримінальному провадженні також є виконавчий і генеральний директора «Укрбуду», заступник гендиректора цієї компанії, начальник Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України та його заступник.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії і «Укрбуд» уклали угоду, згідно з якою на території колишньої військової частини в центрі Києва повинні були побудувати житловий комплекс, у якому Нацгвардія повинна була отримати 50 квартир і 30 паркомісць.

Однак згодом були укладені додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовлялася від цих квартир в обмін на 65 квартир в будинку на околиці Києва біля станції метро «Червоний хутір», який зводила ця ж компанія.

Експертиза згодом встановила, що вартість квартир на околиці Києва була на 81,6 млн грн меншою, ніж квартир в центрі.

Нагадаємо, раніше Микитасю ще на два місяці продовжили термін носіння електронного браслета.