Афера с квартирами для Нацгвардии: НАБУ завершило расследование дела

Афера с квартирами для Нацгвардии. Фото: НАБУ

https://racurs.ua/n137932-afera-s-kvartirami-dlya-nacgvardii-nabu-zavershilo-rassledovanie-dela.html

Ракурс

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завершило расследование в уголовном производстве о завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 81 млн грн.

НАБУ отмечает, что 8 мая семеро подозреваемых и их защитники получили доступ к материалам следствия для ознакомления. После этого обвинительный акт направят в суд. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Среди подозреваемых бывший народный депутат и экс-президент госкорпорации «Укрбуд» Максим Микитась. Его обвиняют по семи статьям Уголовного кодекса. В частности, Микитася подозревают в завладении имуществом с использованием служебного положения, подкупе служебного лица, отмывании незаконно полученных доходов и прочее.

Также подозрения выдвинуты бывшему командующему Нацгвардии Юрию Аллерову. Обвиняемыми в уголовном производстве также являются исполнительный и генеральный директора «Укрбуда», заместитель гендиректора этой компании, начальник Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ и его заместитель.

По версии следствия, ГУ Нацгвардии и «Укрбуд» заключили соглашение, согласно которому на территории бывшей воинской части в центре Киева должны были построить жилой комплекс, в котором Нацгвардия должна была получить 50 квартир и 30 паркомест.

Однако впоследствии были заключены дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказывалась от этих квартир в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева возле станции метро «Красный хутор», который возводила эта же компания.

Экспертиза впоследствии установила, что стоимость квартир на окраине Киева была на 81,6 млн грн меньшей, чем квартир в центре.

Напомним, ранее Микитасю еще на два месяца продлили срок ношения электронного браслета.