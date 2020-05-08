Кладбище «Доджей» в США. Фото: Hemisublime в Instagram

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Ракурс

В Соединительных Штатах Америки нашли кладбище раритетных автомобилей Dodge Charger.

Машины обнаружили в одном из лесов в штате Нью-Йорк. Оказалось, что это «Доджи» первого поколения, которые были выпущены в середине 60-х годов прошлого века. Машины сейчас находятся в плачевном состоянии и буквально вросли в землю. Об этом сообщается на странице Hemisublime в Instagram.

Как известно, первое поколение Dodge Charger появилось на рынке в 1966 году. Машина тогда стоила 3,1 тыс. долл. Под капотом у нее размещались двигатели V8 с 5,2-литровым, 5,9-литровым или 6,3-литровым моторами. Кроме того, мир увидел автомобиль с топовым семилитровым агрегатом V8 426 Street Hemi. Таких авто было выпущено лишь 468 штук.

Всего в 1966 году с конвейера сошло 37 тыс. 344 экземпляра Dodge Charger. В следующем году машину обновили — установили более мощный двигатель 375 л. с. В 1967 году продали 15 тыс. 788 машин. Эта марка стала культовой в США, часто появлялась на большом экране.

Напомним, в феврале американская автомобильная компания General Motors представила Cadillac Escalade пятого поколения. Автопроизводитель утверждает, что новый внедорожник удивит автолюбителей трехсекционным 38-дюймовым экраном.