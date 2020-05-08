Расстрел Майдана: ГБР изучает версии о грузинских и российских снайперах

https://racurs.ua/n137930-gbr-izuchaet-versii-o-gruzinskih-i-rossiyskih-snayperah-na-maydane.html

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Расстрел Майдана, а также версии о том, кто является организатором и исполнителем преступлений изучает Госбюро расследований. По словам и. о. главы ГБР Александра Соколова, основные организаторы преступлений, совершенных на Майдане, находятся в розыске и им предъявлены подозрения.

Такие как Янукович, Якименко… То есть, кто за этим стоит, нам уже известно. Они давно объявлены в розыск, и мы все понимаем, что они находятся в России. Вопрос в ряде непосредственных исполнителей. Там тоже сотрудники «Беркута», которые стреляли, установлены, — заявил Соколов в интервью «Цензор.НЕТ».

Временный глава ГБР также напомнил, что некоторые преступления остаются нераскрытыми, в том числе убийства, которые были совершены 22 января.

Например, убийство Нигояна. И наша задача — их расследовать… Если идти в конспирологическую теорию, кто это организовал, тут вообще невозможно говорить. Существуют разные версии — грузинские снайперы, российские снайперы. Мы все это изучаем. Но, во-первых, дела Майдана — 9 тыс. томов, не включая вещественные доказательства. Это вообще целые комнаты… У нас есть результаты, но на них обращает внимание только Портнов почему-то, — сетует чиновник.





Он отметил, что с начала 2020 года следователи ГБР по делам Майдана сообщили о подозрении 13 лицам — бывшим правоохранителям, судьям, «титушкам».

Напомним, в 20-минутном пропагандистском фейка «Украина: скрытые истины», опубликованном в интернете в ноябре 2017 года, несколько граждан Грузии утверждают, что они были снайперами, которые расстреливали солдат «Беркута» и майдановцев. Эти люди утверждают, что «входили в команду Саакашвили», и прибыли в Киев в январе 2014 года. По словам этих людей, их «курировал Сергей Пашинский». Аналитики утверждают, что этот фильм является прокремлевским фейком.