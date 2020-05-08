Розстріл Майдану: ДБР вивчає версії про грузинських і російських снайперів

https://racurs.ua/ua/n137930-dbr-vyvchaie-versiyi-pro-gruzynskyh-i-rosiyskyh-snayperiv-na-maydani.html

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Розстріл Майдану, а також версії про те, хто є організатором і виконавцем злочинів вивчає Держбюро розслідувань. За словами тимчасового в. о. глави ДБР Олександра Соколова, основні організатори злочинів, скоєних на Майдані, перебувають у розшуку і їм пред’явлені підозри.

Такі як Янукович, Якименко… Тобто, хто за цим стоїть, нам вже відомо. Вони давно оголошені в розшук, і ми всі розуміємо, що вони в Росії. Питання в ряді безпосередніх виконавців. Там теж співробітники «Беркуту», які стріляли, встановлені, — заявив Соколов в інтерв’ю «Цензор.НЕТ».

Тимчасовий очільник ДБР також нагадав, що деякі злочини залишаються нерозкритими, зокрема й вбивства, здійснені 22 січня.

Наприклад, вбивство Сергія Нігояна. І наше завдання — їх розслідувати… Якщо вдаватися у конспірологічну теорію, хто це організував, тут взагалі неможливо говорити. Існують різні версії — грузинські снайпери, російські снайпери. Ми все це вивчаємо. Але, по-перше, справи Майдану — 9 тис. томів, не включаючи речові докази. Це взагалі цілі кімнати… У нас є результати, але на них звертає увагу тільки Портнов чомусь, — нарікає чиновник.





Він зазначив, що з початку 2020 року слідчі ДБР у справах Майдану повідомили про підозру 13 особам — колишнім правоохоронцям, суддям, «тітушкам».

Нагадаємо, у 20-хвилинному пропагандистському фейку «Україна: приховані істини», опублікованому в інтернеті у листопаді 2017 року, кілька громадян Грузії стверджують, що вони були снайперами, які розстрілювали солдатів «Беркута» і майданівців. Ці люди казали, що «входили в команду Саакашвілі», і прибули до Києва в січні 2014 року. За словами цих «снайперів», ними «курирував Сергій Пашинський». Аналітики стверджують, що цей фільм є прокремлівським фейком.