Сесійна зала Верховної Ради, фото: прес-служба Верховної Ради

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Верховна Рада може вийти з карантину й повернутися до звичного режиму роботи з 18 травня.

Проект постанови № 3434, яка це передбачає, підтримав Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради. Про це повідомляє прес-служба партії «Слуга народу».

В разі, якщо депутати підтримають цю постанову під час розгляду у сесійній залі, Верховна Рада з 18 травня працюватиме відповідно до календарного плану проведення третьої сесії IX скликання, затвердженого постановою № 462-IX від 16 січня 2020 року.

Замінити позачергові засідання на чергові вкрай необхідно, адже окрім коронавірусних є ще безліч важливих для країни законопроектів, які напрацьовано в комітетах і чекають на розгляд, — зазначають у прес-службі «Слуги народу».

Ця постанова вже включена до порядку денного наступного позачергово засідання Верховної Ради, розпорядження про проведення якого 13 травня підписав голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Про це повідомляється на сайті Ради.

Розпорядження про скликання цього засідання підписав голова Верховної Ради Дмитро Разумков у зв’язку з відповідною вимогою 158 народних депутатів.

Нагадаємо, автором проекту постанови № 3434 є голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.