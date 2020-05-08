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Ракурс
Сессионный зал Верховной Рады, фото: пресс-служба Верховной Рады

Постановление о выходе Верховной Рады из карантина поддержал профильный комитет

8 мая 2020, 16:59
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Верховная Рада может выйти из карантина и вернуться к обычному режиму работы с 18 мая.

Проект постановления № 3434, которое это предусматривает, поддержал Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады. Об этом сообщает пресс-служба партии «Слуга народа».

В случае, если депутаты поддержат это постановление при рассмотрении в сессионном зале, Верховная Рада с 18 мая будет работать в соответствии с календарным планом проведения третьей сессии IX созыва, утвержденного постановлением № 462-IX от 16 января 2020 года.

Заменить внеочередные заседания на очередные крайне необходимо, ведь кроме коронавирусных есть еще множество важных для страны законопроектов, которые наработаны в комитетах и ​​ожидают рассмотрения, — отмечают в пресс-службе «Слуги народа».

Это постановление уже включено в повестку дня следующего внеочередного заседания Верховной Рады, распоряжение о проведении которого 13 мая подписал глава Верховной Рады Дмитрий Разумков. Об этом сообщается на сайте Рады.



Распоряжение о созыве этого заседания подписал глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в связи с соответствующим требованием 158 народных депутатов.

Напомним, автором проекта постановления № 3434 является глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Источник: Ракурс


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