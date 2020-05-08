Война на Донбассе: боевики ударили возле Мариуполя, в ВСУ сообщили о раненых, фото — "Радио Свобода"

https://racurs.ua/n137928-boeviki-udarili-vozle-mariupolya-v-vsu-soobschili-o-ranenyh.html

Ракурс

Война на Донбассе не прекращается — 8 мая российские-оккупационные войска снова проигнорировали режим прекращения огня.

Сегодня обстрел позиций операции Объединенных сил произошел недалеко от населенного пункта Широкино, что вблизи Мариуполя.

Боевики применили запрещенные минскими соглашениями минометы 82-го калибра, автоматические станковые гранатометы, а также беспилотный летательный аппарат. Пресс-служба ООС сообщила о трех раненых военнослужащих Вооруженных сил. Их эвакуировали с передовой в больницу.

Подразделения Объединенных сил в ответ открыли прицельный огонь. Потери противника уточняются.

Вчера на фронте также фиксировали обострение — шестерых украинских военных ранили во время обстрелов из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм. Вблизи Старогнатовки вражеский беспилотник сбросил на позиции украинских военных гранатометный выстрел ВОГ-17. Разведка получила сведения об уничтожении семи оккупантов.

Кроме того, пресс-центр ООС опубликовал видео, которое показывает, как одна из снайперских групп ФСБ РФ расстреливает украинских военных в феврале этого года.