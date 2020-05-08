Российский протоиерей Смирнов. Фото:

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В Российской Федерации коронавирус обнаружили у протоиерея Русской православной церкви Дмитрия Смирнова.

Священника госпитализировали в одну из больниц Москвы с пневмонией, впоследствии подтвердился тест на коронавирус. Об этом 8 мая сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Синодальном отделе по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.

Протоиерей Дмитрий Смирнов в больнице, COVID-пневмония, — цитирует издание собеседника.

На днях, 3 мая, протоиерей осмелился заявить, что эпидемия коронавируса полезна, поскольку она позволила проявить в людях их лучшие качества. Ранее священнослужитель призывал не прекращать церковные богослужения, ведь «чума останавливалась, когда люди причащались».

Кроме того, в интервью «Токио симбун» Смирнов восхвалял ядерное оружие и признался, что испытывал возвышенные чувства, когда его освящал.

Мы освящаем все предметы, которыми пользуется человек: и дом, и даже одежду, и автомобили. А ядерное оружие — это вообще такое замечательное изобретение. Благодаря этому оружию Россия до сих пор существует, — заявил он.

Напомним, работники Хмельницкой атомной электростанции могли заразиться коронавирусом. В мэрии Нетешина уверены, что заражение произошло в результате игнорирования карантина священниками УПЦ Московского патриархата. Среди инфицированных оказалась жена священника, которая работает на Хмельницкой АЭС.