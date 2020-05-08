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Російський протоієрей Смирнов. Фото: tyt.by

«Іскандери» не допомогли: коронавірус підхопив протоієрей РПЦ, який говорив про користь пандемії та ядерної зброї

8 тра 2020, 16:33
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У Російській Федерації коронавірус виявили у протоієрея Російської православної церкви Дмитра Смирнова.

Священика госпіталізували в одну з лікарень Москви із пневмонією, згодом підтвердився тест на коронавірус. Про це 8 травня повідомляє ТАСС із посиланням на джерело в Синодальному відділі із взаємин церкви з суспільством та ЗМІ Московського патріархату.

Протоієрей Дмитро Смирнов в лікарні, COVID-пневмонія, — цитує видання співрозмовника.

Днями, 3 травня, протоієрей насмілився заявити, що епідемія коронавірусу корисна, оскільки вона дозволила проявити в людях їхні кращі якості. Раніше священослужитель закликав не припиняти церковних служб, адже «чума зупинялася коли люди причащалися».

Крім того, в інтерв’ю «Токіо сімбун» Смирнов вихваляв ядерну зброю і зізнався, що відчував піднесення, коли її освячував.



Ми освячуємо всі предмети, якими користується людина: і будинок, і навіть одяг, і автомобілі. А ядерна зброя — це взагалі такий чудовий винахід. Завдяки цій зброї Росія досі існує, — заявив він.

Нагадаємо, працівники Хмельницької атомної електростанції могли заразитися коронавірусом. У мерії Нетішина впевнені, що зараження сталося внаслідок ігнорування карантину священиками УПЦ Московського патріархату. Серед інфікованих виявилася дружина священика, яка працює на Хмельницькій АЕС.


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