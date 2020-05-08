Погода 9 травня. Фото: Pexels

https://racurs.ua/ua/n137926-pogoda-v-ukrayini-na-9-travnya-do-21-shidni-oblasti-nakryut-sylni-zlyvy-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 9 травня знову буде мінливою. У більшості областей синоптики обіцяють теплу, сонячну погоду, але в деяких регіонах будуть і зливи з грозами.

Погода в Києві 9 травня буде такою: вдень ​​буде +14−16°, без опадів. Вночі температура опуститься до 5−7° тепла. Вітер північно-західний, 5−10 м/с. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Така ж погода збережеться в центрі, на півночі і півдні країни. Погодні умови будуть такими: вдень повітря прогріється до 16−18° тепла, вночі буде +6−8°, без опадів. Погода в Одесі 9 травня буде теплішою, вдень повітря прогріється до +20°.

Тепло буде завтра і на заході країни. Там в більшості областей вдень стовпчики термометрів покажуть до +20°. У Закарпатській області повітря прогріється до 21° тепла. Вночі синоптики обіцяють до +8°.

Погода у Львові 9 травня буде такою: вдень ​​+18−20°, вночі — 6−8° вище нуля.

Весняні грози і зливи очікуються в східних областях країни. Завтра синоптики передають грози на Донбасі, а також у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській і Запорізькій областях. Вдень стовпчики покажуть 15−17° тепла, вночі температура опуститься до +5−7°.

Геомагнітна обстановка в Україні 9 травня прогнозується відносно спокійною. Протягом доби можливі невеликі збурення.

Як повідомлялося, синоптики відчувають нестачу даних спостережень за погодою з літаків через карантинні обмеження, запроваджені у світі у зв’язку з епідемією коронавірусу.