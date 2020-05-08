Глава ДБР про «ватні» звинувачення: Якби не моя робота в Харкові, там була б «молода республіка»

https://racurs.ua/ua/n137925-koly-mene-nazyvaut-vatou-mene-ce-nervuie-i-obrajaie-v-o-glavy-dbr-sokolov.html

Ракурс

Олександр Соколов, в. о. глави Держбюро розслідувань відреагував на звинувачення в сепаратизмі, «ватних» поглядах і реалізації реваншу за допомогою ДБР. Чиновник нагадав, що з 2014 року працював в Службі безпеки України у контррозвідці.

Я з 2014 року пропрацював в СБУ, з них чотири з половиною роки в контррозвідці, зробив дуже багато для того, щоб як раз реваншу не було. Тому мене ображає це… Коли мене називають ватою, сепаратистом, я дуже з цього приводу нервуюся… Якщо б не моя робота і робота моїх колег в Харкові, у нас там була б «молода республіка», як в Луганську і Донецьку, — повідомив Соколов в інтерв’ю «Цензор.НЕТ».

За словами в. о. директора ДБР, він зробив багато для того, щоб запобігти реваншу проросійських сил в Харкові.

Я не був основним, а лише одним з гвинтиків цієї системи. Там багато осіб брали участь: і військові, і міліціонери, і СБУ. Різну роботу робили, про яку навіть зараз не варто розповідати, — заявив чиновник.

Представник ДБР зазначив, що звинувачення в реванші він сприймає на особистий рахунок.

Разом з тим, він згадав, що впродовж останніх шести років «на багато питань ніхто не давав відповідей, зокрема й щодо вбивств правоохоронців».

Як повідомляв «Ракурс», 8 квітня 2014 року у Харкові близько 200 проросійських активістів намагалися штурмувати ОДА.