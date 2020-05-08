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У Києві невдовзі відключать гарячу воду, фото: Seldon.News
Гаряча вода в Києві почне зникати 12 травняhttps://racurs.ua/ua/n137924-garyacha-voda-v-kyievi-pochne-znykaty-12-travnya.htmlРакурс
У Києві гарячу воду почнуть відключати з 12 травня — з початком послаблення карантинних обмежень.
Відключення здійснюватимуться у зв’язку із необхідністю проведення гідравлічних випробувань — етапу підготовки тепломереж до роботи взимку. Про це повідомляє прес-служба КМДА.
Гідравлічні випробування відбуватимуться в усіх районах столиці поетапно. На кожній окремій ділянці вони триватимуть близько двох тижнів. В цей час відключатимуть відповідні теплові пункти й подача гарячої води тимчасово припинятиметься.
Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв зазначає, що ці випробування мали розпочатися ще на початку квітня, однак через запроваджений в Україні карантин їх було вирішено відтермінувати. Їх проводять, щоб перевірити теплові мережі на міцність й знизити аварійність під час початку та проведення опалювального сезону.
Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко сьогодні розповів, як працюватимуть після послаблення карантину літні майданчики кафе й ресторанів.