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Ракурс
У Києві невдовзі відключать гарячу воду, фото: Seldon.News

Гаряча вода в Києві почне зникати 12 травня

8 тра 2020, 16:10
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У Києві гарячу воду почнуть відключати з 12 травня — з початком послаблення карантинних обмежень.

Відключення здійснюватимуться у зв’язку із необхідністю проведення гідравлічних випробувань — етапу підготовки тепломереж до роботи взимку. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Гідравлічні випробування відбуватимуться в усіх районах столиці поетапно. На кожній окремій ділянці вони триватимуть близько двох тижнів. В цей час відключатимуть відповідні теплові пункти й подача гарячої води тимчасово припинятиметься.



Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв зазначає, що ці випробування мали розпочатися ще на початку квітня, однак через запроваджений в Україні карантин їх було вирішено відтермінувати. Їх проводять, щоб перевірити теплові мережі на міцність й знизити аварійність під час початку та проведення опалювального сезону.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко сьогодні розповів, як працюватимуть після послаблення карантину літні майданчики кафе й ресторанів.

Джерело: Ракурс


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