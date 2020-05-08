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Квітковий Місяць піднявся над Землею: як він виглядав з різних куточків світу, фото — Суспільне

Квітковий Місяць піднявся над Землею: як він виглядав з різних куточків світу (ФОТО, ВІДЕО)

8 тра 2020, 16:01
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Квітковий Місяць піднявся над Землею, найкраще його було видно у ніч із 7 на 8 травня.

Це останній із чотирьох так званих супермісяців у 2020 році. Його називають Квітковим. Красиве астрологічне явище можна буде ще три дні побачити в усіх куточках планети.

Таку назву супермісяць отримав через велику кількість квітів, що цвітуть у цей період року, повідомляє NASA. Також іноді його називають Місяцем, що висаджує кукурудзу, Молочним Місяцем і Днем народження Будди.

Квітковий Місяць піднявся над Землею: як він виглядав з різних куточків світу, фото — Суспільне

Явище Квіткового Місяця відбувається під час збігу повного місяця (молодика) з перигеєм — моментом найбільшого зближення Місяця і Землі. Це можливо внаслідок еліптичної орбіти, за якою Місяць обертається навколо нашої планети. Тому візуально він здається яскравішим і більшим, ніж зазвичай.

Астрономи зазначають, що спостерігати вночі за Квітковим Місяцем краще не в піковий час, а коли він тільки піднімається над горизонтом. У 2020 році з лютого по травень над Землею з’явилися чотири супермісяці. Попередній називався Рожевим Місяцем.

Квітковий Місяць піднявся над Землею: як він виглядав з різних куточків світу, фото — Суспільне

Термін «супермісяць» запровадив астролог Річард Нолл у 1979 році. Він вживається щодо нового або повного Місяця, який перебуває в межах 90% від перигею — найближчої точки до Землі. У звичайному році може бути три або чотири повних супермісяці поспіль.

Квітковий Місяць піднявся над Землею: як він виглядав з різних куточків світу, фото — Суспільне

Квітковий Місяць піднявся над Землею: як він виглядав з різних куточків світу, фото — Суспільне

Квітковий Місяць піднявся над Землею: як він виглядав з різних куточків світу, фото — ВН

Квітковий Місяць піднявся над Землею: як він виглядав з різних куточків світу, фото — ВН



Квітковий Місяць піднявся над Землею: як він виглядав з різних куточків світу, фото — Суспільне

Квітковий Місяць піднявся над Землею: як він виглядав з різних куточків світу, фото — Суспільне


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