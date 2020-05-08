Квітковий Місяць піднявся над Землею: як він виглядав з різних куточків світу, фото — Суспільне

https://racurs.ua/ua/n137923-kvitkovyy-misyac-pidnyavsya-nad-zemleu-yak-vin-vyglyadav-z-riznyh-kutochkiv-svitu-foto-video.html

Ракурс

Квітковий Місяць піднявся над Землею, найкраще його було видно у ніч із 7 на 8 травня.

Це останній із чотирьох так званих супермісяців у 2020 році. Його називають Квітковим. Красиве астрологічне явище можна буде ще три дні побачити в усіх куточках планети.

Таку назву супермісяць отримав через велику кількість квітів, що цвітуть у цей період року, повідомляє NASA. Також іноді його називають Місяцем, що висаджує кукурудзу, Молочним Місяцем і Днем народження Будди.

Явище Квіткового Місяця відбувається під час збігу повного місяця (молодика) з перигеєм — моментом найбільшого зближення Місяця і Землі. Це можливо внаслідок еліптичної орбіти, за якою Місяць обертається навколо нашої планети. Тому візуально він здається яскравішим і більшим, ніж зазвичай.

Астрономи зазначають, що спостерігати вночі за Квітковим Місяцем краще не в піковий час, а коли він тільки піднімається над горизонтом. У 2020 році з лютого по травень над Землею з’явилися чотири супермісяці. Попередній називався Рожевим Місяцем.

Термін «супермісяць» запровадив астролог Річард Нолл у 1979 році. Він вживається щодо нового або повного Місяця, який перебуває в межах 90% від перигею — найближчої точки до Землі. У звичайному році може бути три або чотири повних супермісяці поспіль.