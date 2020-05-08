Цветочная Луна: как она выглядела из разных уголков Земли, фото — Суспильне

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Ракурс

Цветочная Луна поднялась над Землей, лучше всего ее было видно в ночь с 7 на 8 мая.

Это последнее из четырех так называемых суперлуний 2020 года. Красивое астрологическое явление можно будет еще три дня увидеть во всех уголках планеты.

Такое название суперлуние получило из-за большого количества цветов, цветущих в это время года, сообщает NASA. Также иногда его называют Млечной Луной и Днем рождения Будды.

Явление Цветочной Луны происходит при стечении полнолуния (новолуния) с перигеем — моментом наибольшего сближения Луны и Земли. Это возможно вследствие эллиптической орбиты, по которой Луна вращается вокруг нашей планеты. Поэтому визуально она кажется ярче и больше, чем обычно.

Астрономы отмечают, что наблюдать ночью за Цветочной Луной лучше не в пиковое время, а когда она только поднимается над горизонтом. В 2020 году с февраля по май над Землей появились четыре суперлуны. Предыдущая называлась Розовой Луной.

Термин «суперлуние» ввел астролог Ричард Нолл в 1979 году. Он употребляется относительно новой или полной Луны, которая находится в пределах 90% от перигея — ближайшей точки к Земле. В обычном году может быть три или четыре полных суперлуния подряд.