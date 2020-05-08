В Киеве вскоре отключат горячую воду, фото: Seldon.News

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В Киеве горячую воду начнут отключать с 12 мая — с началом ослабления карантина.

Отключения будут осуществляться в связи с необходимостью проведения гидравлических испытаний — этапа подготовки теплосетей к работе зимой. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Гидравлические испытания будут проходить во всех районах столицы поэтапно. На каждом отдельном участке они продлятся около двух недель. В это время будут отключать соответствующие тепловые пункты и подача горячей воды будет временно прекращаться.

Заместитель главы КГГА Петр Пантелеев отмечает, что эти испытания должны были начаться еще в начале апреля, однако из-за введенного в Украине карантина их было решено отложить. Их проводят, чтобы проверить тепловые сети на прочность и снизить аварийность во время начала и проведения отопительного сезона.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сегодня рассказал, как будут работать после ослабления карантина летние площадки кафе и ресторанов.