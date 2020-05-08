Глава ГБР о «ватных» обвинениях: Если бы не моя работа в Харькове, там была бы «молодая республика»

https://racurs.ua/n137925-kogda-menya-nazyvaut-vatoy-ya-ochen-nervnichau-i-o-glavy-gbr-sokolov.html

Ракурс

Александр Соколов, и. о. главы Госбюро расследований отреагировал на обвинения в сепаратизме, «ватных» убеждениях и реализации реванша с помощью ГБР. Чиновник напомнил, что с 2014 года работал в Службе безопасности Украины в контрразведке.

Я с 2014 года проработал в СБУ, из них четыре с половиной года в контрразведке, сделал очень многое для того, чтобы как раз реванша не было. Поэтому меня обижает это… Когда меня называют ватой, сепаратистом, я очень по этому поводу нервничаю… Если бы не моя работа и работа моих коллег в Харькове, у нас там была бы «молодая республика», как в Луганске и Донецке, — сообщил Соколов в интервью «Цензор.НЕТ».

По словам и. о. директора ГБР, он сделал много для того, чтобы предотвратить реванш пророссийских сил в Харькове.

Я не был основным, а только лишь одним из винтиков этой системы. Там многие люди принимали участие: и военные, и милиционеры, и СБУ. Разную работу делали, о которой даже сейчас не стоит рассказывать, — заявил чиновник.

Представитель ГБР отметил, что обвинения в реванше он воспринимает на личный счет.

Вместе с тем, он вспомнил, что на протяжении последних шести лет «на многие вопросы никто не давал ответов, в том числе об убийствах правоохранителей».

Как сообщал «Ракурс», 8 апреля 2014 года в Харькове около 200 пророссийских активистов пытались штурмовать ОГА.