Погода 9 мая. Фото: Pexels

https://racurs.ua/n137926-pogoda-v-ukraine-na-9-maya-do-21-vostochnye-oblasti-nakrout-silnye-dojdi-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 9 мая снова будет переменчивой. В большинстве областей синоптики обещают теплую, солнечную погоду, но в некоторых регионах будут и ливни с грозами.

Погода в Киеве 9 мая будет такой: днем будет +14−16°, без осадков. Ночью температура опустится до 5−7° тепла. Ветер северо-западный, 5−10 м/с. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Такая же погода сохранится в центре, на севере и юге страны. Погодные условия останутся хорошими, днем воздух прогреется до 16−18° тепла, ночью будет +6−8°, без осадков. Погода в Одессе 9 мая будет более теплой, днем воздух прогреется до +20°.

Тепло будет завтра и на западе страны. Там в большинстве областей днем столбики термометров покажут до +20°. В Закарпатской области воздух прогреется до 21° тепла. Ночью синоптики обещают до +8°.

Погода во Львове 9 мая будет такой: днем +18−20°, ночью — 6−8° выше нуля.

Весенние грозы и ливни ожидаются в восточных областях страны. Завтра синоптики передают грозы на Донбассе, а также в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях. Днем столбики покажут 15−17° тепла, ночью температура опустится до +5−7°.

Геомагнитная обстановка в Украине 9 мая прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Как сообщалось, синоптики испытывают недостаток данных наблюдений за погодой с самолетов из-за карантинных ограничений, введенных в мире в связи с эпидемией коронавируса.