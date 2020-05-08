Війна на Донбасі: бойовики вдарили біля Маріуполя, в ЗСУ повідомили про поранених, фото — "Радіо Свобода"

https://racurs.ua/ua/n137928-boyovyky-vdaryly-bilya-mariupolya-v-zsu-povidomyly-pro-poranenyh.html

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Війна на Донбасі не припиняється — 8 травня російсько-окупаційні війська знову проігнорували режим припинення вогню.

Сьогодні обстріл позицій операції Об'єднаних сил стався неподалік населеного пункту Широкине, що поблизу Маріуполя.

Бойовики застосували заборонені мінськими угодами міномети 82-го калібру, автоматичні станкові гранатомети, а також безпілотний літальний апарат. Прес-служба ООС повідомила про трьох поранених військовослужбовців Збройних сил. Їх евакуювали з передової до лікарні.

Підрозділи Об'єднаних сил відкрили прицільний вогонь у відповідь. Втрати противника уточнюються.

Учора на фронті також фіксували загострення — шестеро українських військових були поранені внаслідок обстрілів із артилерії калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 мм та 82 мм. Поблизу Старогнатівки ворожий безпілотник скинув на позиції українських військових гранатометний постріл ВОГ-17. Розвідка отримала відомості про знищення сімох окупантів.

Крім того, прес-центр ООС опублікував відео, котре показує, як одна зі снайперських груп ФСБ РФ розстрілює українців у лютому цього року.