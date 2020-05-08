Кладовище «Доджів» у США. Фото: Hemisublime в Instagram

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Ракурс

У Сполучних Штатах Америки знайшли кладовище раритетних автомобілів Dodge Charger.

Машини виявили в одному з лісів у штаті Нью-Йорк. Виявилося, що це «Доджі» першого покоління, які були випущені в середині 60-х років минулого століття. Автівки наразі знаходяться в жалюгідному стані й буквально вросли в землю. Про це повідомляється на сторінці Hemisublime в Instagram.

Як відомо, перше покоління Dodge Charger з’явилося на ринку в 1966 році. Машина тоді коштувала 3,1 тис. дол. Під капотом у неї розміщувалися двигуни V8 з 5,2-літровим, 5,9-літровим або 6,3-літровим моторами. Крім того, світ побачив автомобіль із топовим семилітровим агрегатом V8 426 Street Hemi. Таких авто було випущено лише 468 штук.

Всього в 1966 році з конвеєра зійшло 37 тис. 344 екземпляри Dodge Charger. У наступному році машину оновили — встановили потужніший двигун на 375 к. с. D 1967 році продали 15 тис. 788 машин. Ця марка стала культовою у США, часто з’являлася на великому екрані.

Нагадаємо, у лютому американська автомобільна компанія General Motors представила Cadillac Escalade п’ятого покоління. Автовиробник стверджує, що новий позашляховик здивує автолюбителів трисекційним 38-дюймовим екраном.