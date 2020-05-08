Медична реформа: в "Слузі народу" розкритикували тариф для виїзду швидкої у 75 грн, фото — Днепр.Час

https://racurs.ua/ua/n137909-vyyizd-shvydkoyi-za-75-grn-v-sluzi-narodu-poyasnyly-chomu-perezavantajuut-drugyy-etap-medreformy.html

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Медична реформа в Україні вимагає перезавантаження. Цю тезу голова профільного комітету Ради Михайло Радуцький проілюстрував на прикладі фінансування екстреної медицини, зокрема викликів швидкої.

Радуцький вважає, що авто «швидкої допомоги» не здатне приїхати на виклик до пацієнта, якщо за це держава сплачує 75 грн.

Це тариф для таксі економ-класу, але аж ніяк не бригади медиків. Для порівняння: приватні клініки оцінюють один виклик сумою від 2,8 тис. грн, — написав Радуцький у колонці для УП.

Представник «Слуги народу» заявив, що влада вирішила перезавантажити, а не скасувати другий етап медичної реформи, що розпочався з 1 квітня. При цьому в керівництві медичної галузі не вважають, що базовий принцип реформи (гроші ходять за пацієнтом) є хибним, але прагнуть його удосконалити.

Радуцький пояснив, що тариф у 75 грн з’явився через те, що на початку лютого під час затвердження тарифів, за якими Національна служба здоров’я мала розраховуватися з медзакладами, «виходили із наявного фінансового ресурсу, а не реальної вартості послуги».

Тому ідея медичної реформи в Україні була частково спотворена: плата за послугу не стала для медзакладів стимулом працювати ефективніше та якісніше. Радуцький повідомив, що Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф недофінансований на 63,6 млн грн.

Це означає, що медикам доведеться скорочувати кількість бригад і збільшувати навантаження на працівників. Подібна ситуація, за його словами, і в інших галузях медицини.

Нагадаємо, що на початку травня міністр Максим Степанов заявив про зміни у медреформі. З 1 червня МОЗ запровадить нові принципи фінансування медустанов. Міністерство внесе зміни до нормативно-правових актів щодо перегляду суми коштів для установ, які надають спеціалізовану і високоспеціалізовану медичну допомогу. Такі заклади будуть профінансовані на рівні 2019 року.