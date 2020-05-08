Медицинская реформа: в "Слуге народа" раскритиковали тариф для выезда скорой в 75 грн, фото — Днепр.Час

https://racurs.ua/n137909-vyezd-skoroy-za-75-grn-v-sluge-naroda-obyasnili-pochemu-perezagrujaut-vtoroy-etap-medreformy.html

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Медицинская реформа в Украине требует перезагрузки. Этот тезис глава профильного комитета Рады Михаил Радуцкий проиллюстрировал на примере финансирования экстренной медицины, в частности вызовов скорой.

Радуцкий считает, что карета «скорой помощи» не способна приехать на вызов к пациенту, если за это государство платит 75 грн.

Это тариф для такси эконом-класса, но отнюдь не бригады медиков. Для сравнения: частные клиники оценивают один вызов суммой от 2,8 тыс. грн, — написал Радуцкий в колонке для УП.

Представитель «Слуги народа» заявил, что власть решила перезагрузить, а не отменить второй этап медицинской реформы, который начался с 1 апреля. При этом в руководстве медицинской отрасли не считают, что базовый принцип реформы (деньги ходят за пациентом) является ложным, но стремятся его усовершенствовать.

Радуцкий объяснил, что цифра 75 грн появилась из-за того, что в начале февраля при утверждении тарифов, согласно которым Национальная служба здоровья должна рассчитываться с медучреждениями, «выходили из имеющегося финансового ресурса, а не реальной стоимости услуги». Поэтому идея медицинской реформы в Украине была частично искажена: плата за услугу не стала для медучреждений стимулом работать эффективнее и качественнее.

Радуцкий сообщил, что Винницкий областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф недофинансировали на 63,6 млн грн. Это значит, что медикам придется сокращать количество бригад и увеличивать нагрузку на сотрудников. Похожая ситуация, по его словам, и в других сферах медицины.

Напомним, что в начале мая министр Максим Степанов заявил об изменениях в медреформе. С 1 июня Минздрав введет новые принципы финансирования медучреждений. Министерство внесет изменения в нормативно-правовые акты, чтобы пересмотреть суммы средств для учреждений, оказывающих специализированную и высокоспециализированную медицинскую помощь. Такие заведения будут профинансированы на уровне 2019 года.