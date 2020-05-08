СБУ призвала не врать о биолабораториях США. Фото: eurasia.expert

https://racurs.ua/n137908-sbu-prizvala-politikov-ne-rasprostranyat-feyki-ob-amerikanskih-biolaboratoriyah-v-ukraine.html

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Служба безопасности Украины призвала политиков не распространять ложную информацию о существовании в Украине иностранных биологических лабораторий.

На территории Украины не действуют никакие иностранные биологические лаборатории. Подобные заявления — это фейки, цель которых посеять панические настроения в обществе. Сотрудничество между Украиной и США в направлении противодействия биологическому терроризму происходит исключительно в рамках украинского законодательства и в интересах Украины. Об этом 8 мая сообщил пресс-центр СБУ.

В спецслужбе напомнили, с 1993 года действует соглашение о предоставлении помощи Украине в ликвидации стратегического ядерного оружия и предотвращении распространения оружия массового уничтожения. Один из ее пунктов — своевременное выявление и противодействие вспышкам, вызванным опасными патогенами.

Сообщается, что в 2005 году Минздрав Украины и Минобороны США подписали соглашение о предотвращении распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут быть использованы в ходе разработки биологического оружия. В рамках данного соглашения модернизировали ряд государственных лабораторий, расположенных в Одесской, Харьковской, Львовской, Киевской, Винницкой, Херсонской, Днепропетровской областях. В спецслужбе отметили, что эти лаборатории финансируются из госбюджета, подчиненных Минздраву и Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

В связи с этим призываем политиков не распространять ложную информацию о существовании иностранных биологических лабораторий на территории Украины и заботиться об интересах страны, а не о собственных рейтингах, — призвали в СБУ.

Напомним, 27 апреля на телеканале «1+1» в программе «Секретные материалы» рассказали телезрителям о том, что якобы в Украине работают секретные биологические лаборатории США, которые могут быть причастны к разработке бактериологического оружия и вспышек болезней. Перед этим лидер партии ОПЗЖ Виктор Медведчук обратился к президенту Зеленскому, в Минздрав и СБУ с требованием предоставить информацию о «работе в Украине 15 военных биолабораторий США».

Впоследствии Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания признал, что «1 + 1» распространял ложную информацию, но отказался наказывать телеканал.

На скандал отреагировали и в Государственном департаменте США. Представитель Госдепа Джордж Кент заявил, что телеканал «1+1» своим сюжетом про «секретные лаборатории» повторил российский фейк. Кент уверен, что к этой российской пропаганде причастен Виктор Медведчук. Чиновник также подчеркнул важность того, чтобы независимые средства информации в каждой стране получали объективную и точную информацию.

Напомним, в феврале Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал телеканал NewsOne на сумму 105 тыс. 625,5 грн.