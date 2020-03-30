Российская пропаганда: фантастика в Украине куплена кровью наших солдат

Российская пропаганда и фантастика в Украине. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/2590-rossiyskaya-propaganda-fantastika-v-ukraine-kuplena-krovu-nashih-soldat.html

Ракурс

Недавно мы обсуждали непритязательные сюжетцы, которые за последние лет пятнадцать стали мейнстримом в русскоязычной фантастике и объединены термином «истории про попаданцев». Все эти «товарищи фюреры», «боевые колорады», могучие менты и спецназовцы, проваливающиеся в другое время, одной левой укладывающие армии злых врагов и переписывающие историю, — не просто герои низкопробного чтива, но и мощное идеологическое оружие, которое использует российская пропаганда. Из всех несметных толп врагов, окружающих «великую Россию», авторы чтива, понятно, особую любовь питают к «бандеровцам»: «Он — «черная смерть» для бандеровских карателей и с гордостью носит позывной Колорад, которым его наградили киевские убийцы».

«Этот прием у них превратился в фетиш», — говорит наша собеседница, филолог, теоретик литературы Олеся Стужук, первую часть интервью с которой можно прочитать по ссылке. Последние шесть лет она посвятила изучению феномена российской пропаганды в форме «попаданской фантастики», и сегодня мы поговорим о самой большой загадке попаданцев: как убогое чтиво, написанное кое-как, смогло прорваться на книжные рынки? Это настоящий детектив, честное слово.

Между прочим, в том, что рынок фантастики государства-агрессора завален этим барахлом, есть и… положительные для Украины моменты. Как ни странно.

Откуда деньги?

— Загадка номер один — на что живут авторы низкопробных попаданских историй? Эти книжки издаются маленьким тиражом, в тысячу-другую экземпляров. На таком тираже не заработает ни автор, ни издательство. Зато потом текст всплывает в интернете, и там уже скачивается совершенно бесплатно десятками и сотнями тысяч пользователей. Значит, и авторов, и издательства кто-то подкармливает? Ответ как будто напрашивается сам собой — так работает российская пропаганда.

— На самом деле схема выглядит так: издательства находят более-менее подходящий материал на разных бесплатных литературных платформах, издают его крошечным тиражом, а затем снова сливают в интернет, но уже на более раскрученные ресурсы, откуда читатели качают уже сотни тысяч экземпляров свежей фантастики. Но когда на встречах филологов и издателей я поднимала этот вопрос, говоря, что такая схема убыточна и для издателей, и для писателей, мне отвечали: «Нет, что вы, никакой государственной поддержки нет!». Но давайте смотреть правде в глаза: какое вменяемое издательство станет работать себе в убыток?

Давайте посмотрим на российский книжный бизнес: у них эта тема массово мусолится еще с нулевых — начали с Европы, США и Украины, теперь вот добавилась Беларусь. Если смотреть не на каждую отдельную книгу, то невооруженным глазом видно, что это масштабный, идеологически целостный проект. И издательства тут служат промежуточным звеном, главную роль в распространении этого чтива играет интернет.

Или мы печатаем ваши истории о попаданцах, или не публикуем вас совсем

Но вот что мне птичка принесла на хвосте из российского книжного бизнеса. Нормальная фантастика — во всяком случае, переводная — издается у них в издательстве «Астрель», а у остальных… резко поменялась редакционная политика. То есть, например, отдельным писателям, которые пишут концептуальную фантастику и делают это профессионально, «срезали» серьезные темы. Таким писателям, профессионалам «второго эшелона», еще не раскрученным, прямо заявляют: «Если хотите публиковаться, пишите о попаданцах или легкие темы, и мы будем печатать вас в рамках этой тематики». Напрашивается мысль, что кто-то спустил эту директиву централизованно, сверху. И это снова-таки российская пропаганда. Есть, кстати, издательства, практически полностью специализирующиеся на попаданцах, например, «Яуза».

Я не вижу в последнее время переизданий хороших авторов, у них сократились тиражи: об этом профессионалы говорили еще с начала 2010-х годов. Особенно это ударило по хорошим русскоязычным авторам из Украины — у них в России очень сильно упали тиражи. И… многие писатели, которые ориентировались на Россию, писали туда (и получали там хорошие гонорары), вдруг заинтересовались украинскими издательствами, стали соглашаться на переводы. А издательства, специализирующиеся на украиноязычной литературе, пока не очень к этому склоняются: если вещь уже прочитали по-русски, не факт, что ее будут покупать и перечитывать на украинском, это риск.

Между прочим, когда речь шла об украинском издании серии про Ведьмака Анджея Сапковского, то издательство было не уверено в успехе. Но наш перевод вышел точным, фактически идентичным оригиналу, плюс у нас были дополнения, словари «мира Ведьмака». Конечно, старшее поколение читало романы Сапковского в прекрасном «поэтическом» переводе Вайсброта, но молодежи, особенно тем, кто познакомился с этим миром через видеоигры и комиксы, перевод зашел на ура.

— То есть интеллектуальная фантастика сегодня не пользуется спросом в России?

— Для того чтобы уверенно сказать, читательская ли это инициатива или государственная политика, нужно больше данных. Необходимо общаться с вменяемыми российскими исследователями, которые изучают рынок изнутри.

Развлекательная литература — только часть стратегического проекта российской пропаганды

Я считаю, что сегодня в Украине фантастика как явление завоевана кровью наших солдат. С началом войны Украина стала фактически площадкой, на которую начали заходить переводы первоклассных зарубежных авторов. Раньше Россия выкупала права на издание зарубежных авторов на русском языке и национальных и издавала их по-русски. Права на «Ведьмака», кстати, тоже были в России, и то, как их получило украинское издательство, — отдельная история.

Вообще же я хочу еще раз подчеркнуть: развлекательная литература — это только часть огромной стратегически выверенной идеологической агрессии, и об этом нужно кричать.

При этом те, кто из России приезжает воевать на Донбасс, местные «ополченцы» и прочая подобная публика не очень-то читают, они предпочитают кино. И слава богу, что российский кинематограф пока не начал экранизировать истории про попаданцев, несколько фильмов есть, но они не критичны. Да, литературных историй море в интернете, но на экране пока нет. Даже удивительно, почему они до такого не додумались: ведь еще сто лет назад Ленин говорил, что важнейшими искусствами являются кино и цирк, и российская пропаганда построена на этом принципе. Добавим, потому что именно они помогают доносить до масс нехитрые идеи, с помощью которых людей можно превратить в управляемое стадо.

Советское кино в этом отлично преуспело, оно десятки лет работало на выхолащивание национального и насаждение советского. Сейчас наше кино делает первые шаги по созданию национального контента, и, по моему убеждению, если уж брать с кого-то пример — как создавать отечественное патриотическое кино, — то лучше уж учиться у американцев, чем у советского кинематографа. Посмотрите: и США, и Канада — многонациональные государства, но там есть некий общий стержень, который держит граждан. У нас на этот стержень… кладут. Культурка — это же что-то такое второстепенное, для корпоративчика…

Расшифровать идеологический код

— В Украине очень популярны российские мультфильмы про богатырей, где киевский князь играет на балалайке, его дамы одеты в сарафаны с кокошниками... Весело, детишкам нравится. Наблюдая за приключениями мультяшных дядек в косоворотках, они заодно впитывают информацию о том, что Киевская Русь — это Россия, а что? Это, без преувеличения, стратегическое оружие, которое использует российская пропаганда. Ничем иным, как идеологической диверсией, это назвать нельзя. А противодействуют этой диверсии лишь отдельные энтузиасты, не имеющие государственной поддержки (вспомним, например, великолепные приключенческие комиксы издательства «Воля»). Представьте, если бы сценаристы и художники издательства получили государственную поддержку?

— Мы сейчас затыкаем дырки, которые буравились 28 лет. Для того чтобы противодействовать идеологической агрессии, нужны самые разные специалисты, в том числе политологи, психологи, которые помогут расшифровать «идеологический код» всех этих агиток, замаскированных под литературу. И это позволит нам совсем по-другому разговаривать, например, с людьми из оккупированного Донбасса или Крыма. Можно только догадываться, что они читают и слушают, и если мы изучим и обработаем эту картину, то выйдем на совершенно другой уровень коммуникации с ними.