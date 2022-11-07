Как тебе служится, с кем тебе дружится, товарищ генерал Линьков?

https://racurs.ua/3027-kak-tebe-slujitsya-s-kem-tebe-drujitsya-tovarisch-general-linkov.html

Ракурс

О генерал-майоре Александре Линькове, временно исполняющем обязанности командующего группировкой российских войск «Центр», мало что известно в широких кругах. Но о нем много кто помнит. Во всяком случае, у нас, в Украине. Помнят погодки, с кем совсем еще юным спал голова к голове в харьковских казармах, ходил строем, постигал военную премудрость и вырывался в долгожданные увольнительные.





Он хорошо учился, сперва закончив с отличием Ленинградское суворовское военное училище, а затем Харьковское гвардейское высшее танковое командное ордена Красной звезды училище имени Верховного Совета Украинской ССР (закончил в 1984-м году). Имя ВС УССР было присвоено учебному заведению за «большую работу по подготовке высококвалифицированных офицерских кадров, заслуги, связанные с освобождением Украины в годы Великой Отечественной войны». Освобождать Украину от фашистов офицерам выпало еще раз, но теперь – от российских, и Линьков оказался по ту сторону окопа.

Тогда, в середине 80-х, они знали, что выбрали себе такую жизнь, которая обязательно разбросает их по городам и весям огромной страны, а может, и за ее пределы. Но память о юности, которую, как тогда казалось, невозможно предать, условились хранить всегда, обменявшись, словно портами приписки, адресами родителей – как чем-то постоянным и надежным в любой шторм, будто маяк.







Десятки лет спустя армия, во главе которой стоит и генерал-майор Линьков, заливает кровью украинскую землю, стирая с лица земли ее города, прекрасный Харьков, камня на камне не оставляя от корпусов, в которых учился, как оказалось, будущий разрушитель и убийца.



Жив еще когда-то принимавший присягу юного Линькова командир. Правда, он теперь остался без крова, ютится у знакомых – ему не посчастливилось жить на многострадальной харьковской Салтовке.



Огромная страна, которой была принесена первая в жизни присяга, умерла, погребая под собой верность красивой фразы о том, что присягу дают один раз. Кто-то оплакивает почившего монстра, кто-то нет, но нечистая сила, засевшая в Кремле и считающая эту смерть чуть ли не главной печалью своей жизни, без устали пытается вызвать покойника всеми доступными способами. А генерал Линьков стал одним из инструментов страшного спиритического сеанса по собиранию «земель российских».



Вряд ли он мечтал стать боевым генералом, двигаясь строевым шагом, уверенно ведущим от первого фото до последнего. Об этом свидетельствует предыдущая малопочетная, но хлебная должность Линькова, главного по мобикам, – начальник организационно-мобилизационного управления Центрального военного округа (штаб-квартира в Екатеринбурге). Как злословят гражданские вслед за Габриэлем Лаубом, это как раз тот кадровый офицер, которого мы кормим в мирное время, чтобы в военное время он послал нас на фронт. Но время в лице их сумасшедшего главнокомандующего по разрушению россии и всего, до чего рука дотянется, выбрало его. И бывший умняшка и тихоня, подававшая определенные надежды, топчет сапогом украинскую землю во главе оголтелой орды. С украинской земли начав путь в свою взрослую жизнь, Линьков возвращается сюда военным преступником и палачом. В простой шкале с двумя полюсами, от воинской доблести и чести до предательства, позора и бесчестия, Линьков дошел до этой, самой крайней отметки.

Снятся вам, товарищ генерал, ребята с Украины?

