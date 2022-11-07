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Как тебе служится, с кем тебе дружится, товарищ генерал Линьков?

Александра ПРИМАЧЕНКО7 ноя 2022, 13:50
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О генерал-майоре Александре Линькове, временно исполняющем обязанности командующего группировкой российских войск «Центр»,  мало что известно в широких кругах. Но о нем много кто помнит. Во всяком случае, у нас, в Украине. Помнят погодки, с кем совсем еще юным спал голова к голове в харьковских казармах, ходил строем, постигал военную премудрость и вырывался в долгожданные увольнительные.  


Он хорошо учился, сперва закончив с отличием Ленинградское суворовское военное училище, а затем  Харьковское гвардейское высшее танковое командное ордена Красной звезды училище имени Верховного Совета Украинской ССР (закончил в 1984-м году).  Имя ВС УССР было присвоено учебному заведению за «большую работу по подготовке высококвалифицированных офицерских кадров, заслуги, связанные с освобождением Украины в годы Великой Отечественной войны». Освобождать Украину от фашистов офицерам выпало еще раз, но теперь – от российских, и Линьков оказался по ту сторону окопа.





Тогда, в середине 80-х, они знали, что выбрали себе такую жизнь, которая обязательно разбросает их по городам и весям огромной страны, а может, и за ее пределы. Но память о юности, которую, как тогда казалось, невозможно предать,  условились хранить всегда, обменявшись, словно портами приписки, адресами родителей – как чем-то постоянным и надежным в любой шторм, будто маяк. 



Десятки лет спустя армия, во главе которой стоит и генерал-майор  Линьков,  заливает кровью украинскую землю, стирая с лица земли ее города, прекрасный Харьков, камня на камне не оставляя от корпусов, в которых учился, как оказалось, будущий разрушитель и убийца.

Жив еще когда-то принимавший присягу юного Линькова  командир. Правда, он теперь остался без крова, ютится у знакомых – ему не посчастливилось жить на многострадальной харьковской Салтовке.

Огромная страна, которой была принесена первая в жизни присяга, умерла, погребая под собой верность красивой фразы о том, что присягу дают один раз. Кто-то оплакивает почившего монстра, кто-то нет, но нечистая сила, засевшая в Кремле и считающая эту смерть чуть ли не главной печалью своей жизни,  без устали пытается вызвать покойника всеми доступными способами. А генерал Линьков стал одним из инструментов страшного спиритического сеанса по собиранию «земель российских».   
Снятся вам, товарищ генерал, ребята с Украины?

Вряд ли он мечтал стать боевым генералом, двигаясь строевым шагом, уверенно ведущим от первого фото до последнего.  Об этом свидетельствует предыдущая малопочетная, но хлебная должность Линькова, главного по мобикам, – начальник организационно-мобилизационного управления Центрального военного округа (штаб-квартира в Екатеринбурге). Как злословят гражданские вслед за Габриэлем Лаубом, это как раз тот кадровый офицер, которого мы кормим в мирное время, чтобы в военное время он послал нас на фронт. Но время в лице их сумасшедшего главнокомандующего по разрушению россии и всего, до чего рука дотянется, выбрало его.  И бывший умняшка и тихоня, подававшая определенные надежды, топчет сапогом украинскую землю во главе оголтелой орды.  С украинской земли начав путь в свою взрослую жизнь, Линьков возвращается сюда военным преступником и палачом.  В простой шкале с двумя полюсами, от  воинской доблести и чести до предательства, позора и бесчестия, Линьков дошел до этой, самой крайней отметки.

Снятся вам, товарищ генерал, ребята с Украины?
 


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