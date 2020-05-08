СБУ закликала не брехати про біолабораторії США. Фото: eurasia.expert

https://racurs.ua/ua/n137908-sbu-zaklykala-politykiv-ne-poshyruvaty-feyky-pro-amerykanski-biolaboratoriyi-v-ukrayini.html

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Служба безпеки України закликала політиків не поширювати неправдиву інформацію про існування в Україні іноземних біологічних лабораторій.

На території України не діють жодні іноземні біологічні лабораторії. Подібні заяви — це фейки, мета яких посіяти панічні настрої у суспільстві. Співпраця між Україною та США у напрямі протидії біологічному тероризму відбувається виключно в межах українського законодавства і в інтересах України. Про це 8 травня повідомив прес-центр СБУ.

У спецслужбі нагадали, з 1993 року діє угода щодо надання допомоги Україні у ліквідації стратегічної ядерної зброї та запобіганні розповсюдження зброї масового знищення. Один з її пунктів — своєчасне виявлення та протидія спалахам, що викликані небезпечними патогенами.

Повідомляється, що в 2005 році МОЗ України та Міноборони США підписали угоду про запобігання розповсюдженню технологій, патогенів та знань, які можуть бути використані у ході розробки біологічної зброї. У рамках цієї угоди модернізували низку державних лабораторій, розташованих в Одеській, Харківській, Львівській, Київській, Вінницькій, Херсонській, Дніпропетровській областях. У спецслужбі наголосили, ці лабораторії фінансуються з держбюджету, підпорядковані МОЗ і Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

У зв’язку з цим закликаємо політиків не поширювати неправдиву інформацію про існування іноземних біологічних лабораторій на території України і дбати про інтереси країни, а не про власні рейтинги, — закликали в СБУ.

Нагадаємо, 27 квітня на телеканалі «1+1» в програмі «Секретні матеріали» розповіли телеглядачам про те, що нібито в Україні працюють секретні біологічні лабораторії США, які можуть бути причетні до розробки бактеріологічної зброї і спалахів хвороб. Перед цим лідер партії ОПЗЖ Віктор Медведчук звернувся до президента Зеленського, МОЗ та СБУ з вимогою надати інформацію про «роботу в Україні 15 військових біолабораторій США».

Згодом Національна рада з питань телебачення і радіомовлення визнала, що «1+1» поширював неправдиву інформацію, але відмовилася карати телеканал.

На скандал відреагували й у Державному департаменті США. Представник Держдепу Джордж Кент заявив, що телеканал «1+1» своїм сюжетом про «секретні лабораторії» повторив російський фейк. Кент упевнений, що до цієї російської пропаганди причетний Віктор Медведчук. Посадовець також наголосив на важливості того, щоб незалежні засоби інформації в кожній країні отримували об'єктивну й точну інформацію.

Нагадаємо, у лютому Національна ради України з питань телебачення та радіомовлення оштрафувала телеканал NewsOne на суму 105 тис. 625,5 грн.