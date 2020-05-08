Хворого затримали на репетиції до параду Перемоги. Фото: Радіо Свобода

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У Мінську на репетиції параду до 9 травня затримали особу, яка була заражена коронавірусною інфекцією COVID-19.

Виявилося, що хворий втік із лікарні. Його затримали біля стели «Мінськ — місто-герой». Про це 8 травня повідомляє білоруська філія «Радіо Свобода» із посиланням на співробітників ОМОНу, які охороняють місце для параду.

Водночас у Міністерстві внутрішніх справ Білорусі спростували інформацію, що затриманий чоловік — це заражений втікач COVID-19 із лікарні. Речник міністерства Ольга Чемоданова заявила, що у відомстві не фіксували випадків, коли заражені пацієнти самовільно залишали медичні заклади. Наголосила, що правоохоронці стежать за тим, чи дотримуються люди режиму самоізоляції, а в разі порушень, вживають передбачених законодавством заходів.

Затриману на репетиції особу медики оглянули та забрали на машині швидкої допомоги.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко запросив глав інших держав приїхати до Мінська на парад Перемоги. Очікується прибуття президентів країн колишнього Радянського Союзу. Президент України Володимир Зеленський не поїде завтра до Білорусі. На Банковій заявили, що через запроваджений в Україні карантин глава держави наразі не здійснює закордонних візитів.