8 травня в Лондоні. Фото: kensingtonroyal

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Ракурс

День пам’яті і примирення сьогодні святкується не тільки в Україні, але і в Європі. У цей день прес-служба Букінгемського палацу вирішила опублікувати зворушливі архівні фото та відео повернення британських солдатів додому після закінчення війни.

Той день у Лондоні став святом для всіх громадян країни. На вулиці столиці Британії вийшли тисячі людей, які влаштували справжнє свято в честь повернення своїх захисників. Фото і відео опубліковані на офіційних сторінках The Royal Family і Kensington Palace в Instagram.

Сама Єлизавета II, яка на той момент була ще принцесою, під час війни стала першою жінкою з королівської сім’ї, що служила в армії. Через 40 років після закінчення війни вона записала свої спогади про той день. Королева розповіла, що в той день вона приєдналася до радісного натовпу в центрі Лондона, намагаючись зберегти анонімність, натягуючи картуза на очі.

На архівних фото видно, як молода майбутня королева у військовій формі радіє перемозі у Другій світовій війні. На одному з фото вона зображена зі своєю сестрою Маргарет.

Як відомо, коли грянула Друга світова війна, 13-річна принцеса звернулася по радіо до дітей, які постраждали від лих. Через три роки вона самостійно відвідала полк гренадерів, а в 1945-му пройшла п’ятимісячну підготовку як механік-водій санітарного автомобіля і отримала звання лейтенанта.

Нагадаємо, сьогодні відзначають День пам’яті і примирення — дату завершення війни в Європі в 1945 році. На святкування пам’ятної дати вплинула пандемія коронавірусу, оскільки частина країн перебуває на карантині.