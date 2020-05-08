Новини України: Разумков пояснив падіння рейтингів “Слуги народу”

https://racurs.ua/ua/n137936-razumkov-poyasnyv-padinnya-reytyngiv-slugy-narodu.html

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Дмитро Разумков, спікер Верховної Ради та нардеп від «Слуги народу», прокоментував результати нещодавнього соцопитування, згідно з яким політсилу Володимира Зеленського на виборах нині готові підтримати 18,5% від усіх опитаних.

При всій повазі до соцслужб, станом на сьогодні — це телефонні рейтинги… Просто, ефективність досліджень «з поля» більш висока. На мою думку, цифра пояснюється умовами карантину… Це стандартна ситуація, коли рейтинг політсили, що перебуває при владі, падає, — розповів нардеп в інтерв’ю «Укрінформу».

На його думку, такого не буває, щоб рейтинг політсили був сталий.

Я не можу пригадати, щоб рейтинг влади, в даному випадку монобільшості, зростав би під час каденції. Коли проводяться реформи, то завжди постають питання, які негативно впливатимуть на оцінку від людей, — додав спікер парламенту.

Разумков також уточнив, що соцопитування стосуються місцевих виборів 2020 року, а тому його не можна прямо порівнювати із результатами парламентської кампанії. Водночас він визнав наявність помилок у нинішньої влади.

Помилки є завжди. Але фатальних помилок ми не зробили. А щодо «багів» наших колег, то так — вони є. Вони пов’язані з відсутністю та недостатністю досвіду. Є помилки, що пов’язані з браком політичного досвіду, а є помилки, за які потрібно карати в рамках діючого законодавства, — резюмував Разумков.

Нагадаємо, згідно з опитуваннями, виборці підтримують провладну партію «Слуга народу».