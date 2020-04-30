Разумков фракции Порошенко: Только у вас со мной проблемы

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Фракция Петра Порошенко в Верховной Раде поссорилась с Дмитрием Разумковым. Конфликт начался после того как нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко обратился к спикеру Рады возгласом «Эй», на что Дмитрий Разумков призвал парламентариев вести себя в рамках этики. Гончаренко, выйдя к трибуне, объяснил свое поведение.

Вы нас посадили на «галерку» и оттуда нас плохо видно и слышно. И поэтому нам приходится обращать на себя внимание, потому что вы по логике «95 квартала» посадили своих впереди (речь идет о фракции «Слуга народа» — ред.), а оппозицию — на «галерку», — заявил Гончаренко.

Разумков в ответ призвал нардепов «не сидеть, а работать».

Впоследствии этот конфликт между представителем политсилы Владимира Зеленского и парламентариями от «ЕС» продолжился непосредственно перед голосованием за упрощенную процедуру рассмотрения так называемого «антиколомойского» закона. В частности, к президиуму Рады подошел экс-президент Петр Порошенко, который попросил предоставить ему время для выступления. Разумков отказался это делать, ссылаясь на регламент. Тогда к трибуне подошли все нардепы «ЕС», между ними, Разумковым и вице-спикером Русланом Стефанчуком произошла словесный спор.

Это ваша работа обращаться ко мне, как угодно… Оденьте маску, потому что может долететь, — обратился Разумков к Гончаренко.

Затем спикер Рады заявил, что только у фракции Порошенко есть с ним конфликты.

Только у вас есть эта проблема, потому что только ваша фракция так обращается к коллегам. Когда вы будете нормально относиться к коллегам, у вас не будет проблем ни со мной, ни с кем другим, — заявил Разумков.

Кроме этого, спикер парламента отметил, что он не будет извиняться за комментарии, озвученные в адрес фракции «Европейской солидарности». Также глава ВР несколько раз призвал нардепов возвращаться на рабочие места и готовиться к голосованию. В течение нескольких минут в сессионном зале Рады были слышны разные возгласы. Затем в президиуме начали конфликтовать по поводу регламента работы Верховной Рады и возможности выступления нардепов.

Я не перебрал, я не пью так, чтобы перебирать, — заявил Разумков в ответ на комментарии нардепов.

Нардеп от «ЕС» Иванна Климпуш-Цинцадзе призвала Разумкова прекратить комментировать каждое выступление или реплику представителей команды Порошенко.

Мы настаиваем на том, чтобы вы прекратили унижать наших избирателей. Мы ожидаем, что вы с уважением будете относиться к каждому нардепу. Также обращаемся к регламентному комитету, чтобы он рассмотрел нашу жалобу на то, что спикер парламента считает необходимым становиться нашим отцом и воспитывать нас, как маленьких детей, — резюмировала Климпуш-Цинцадзе.





Представитель «Слуги народа» Александр Качура встал на защиту Разумкова и заявил, что фракция «ЕС» «должна сидеть там, где ее посадили избиратели и работать».