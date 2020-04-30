Разумков фракції Порошенка: Лише у вас зі мною проблеми

https://racurs.ua/ua/n137544-dosyt-nas-vyhovuvaty-frakciya-poroshenka-v-radi-posvarylasya-z-razumkovym-foto.html

Ракурс

Фракція Петра Порошенка у Верховній Раді посварилася з Дмитром Разумковим. Конфлікт розпочався після того як нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко звернувся до спікера Ради вигуком «Ей», на що Дмитро Разумков закликав парламентарів поводитися в межах етики. Гончаренко, вийшовши до трибуни, пояснив свою поведінку.

Ви нас посадили на «гальорку» і звідти нас погано видно і чути. І тому нам доводиться звертати на себе увагу, бо ви за логікою «95 кварталу» розсадили своїх попереду (йдеться про фракцію «Слуга народу» — ред.), а опозицію — на «гальорку», — заявив Гончаренко.

Разумков у відповідь закликав нардепів «не сидіти, а працювати».

Згодом цей конфлікт між представником політсили Володимира Зеленського та парламентарями від «ЄС» продовжився безпосередньо перед голосуванням за спрощену процедуру розгляду так званого «антиколомойського» закону. Зокрема, до президії Ради підійшов екс-президент Петро Порошенко, який попросив надати йому час для виступу. Разумков відмовився це робити, посилаючись на регламент.

Тоді до трибуни підійшли всі нардепи «ЄС», між ними та Разумковим і віце-спікером Русланом Стефанчуком відбулася словесна перепалка.

Це ваша робота звертатися як завгодно до мене… Одягніть маску, бо може долетіти — звернувся Разумков до Гончаренка.

Потім спікер Ради заявив, що лише у фракції Порошенка є з ним конфлікти.

Лише у вас є ця проблема, тому що лише ваша фракція так звертається до колег. Коли ви будете нормально ставитися до колег, у вас не буде проблем ані зі мною, ані з кимось іншим, — заявив Разумков.

Окрім цього, спікер парламенту зазначив, що він не вибачатиметься за коментарі, озвучені на адресу фракції «Європейська солідарність». Також очільник ВР кілька разів закликав нардепів повертатися на робочі місця і готуватися до голосування. Впродовж кількох хвилин у сесійній залі Ради лунали словесні перепалки. Потім у президії почали конфліктувати з приводу регламенту роботи Верховної Ради і можливості виступу нардепів.

Я не перебрав, я не п’ю так, щоб перебирати, — заявив Разумков у відповідь на скарги нардепів щодо недопуску їх до виступів.

Нардеп «ЄС» Іванна Климпуш-Цинцадзе закликала Разумкова припинити коментувати кожен виступ чи репліку представників команди Порошенка.

Ми наполягаємо на тому, щоб ви припинили принижувати наших виборців. Ми очікуємо, що ви з повагою ставитиметеся до кожного нардепа. Також звертаємося до регламентного комітету, щоб він розглянув нашу скаргу на те, що спікер парламенту вважає за необхідне ставати нашим батьком і виховувати нас, як маленьких дітей, — резюмувала Климпуш-Цинцадзе.





Представник «Слуги народу» Олександр Качура став на захист Разумкова і заявив, що «ЄС» має сидіти там, де її посадили виборці і працювати.