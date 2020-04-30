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Ракурс
Разумков фракції Порошенка: Лише у вас зі мною проблеми

«Досить нас виховувати»: фракція Порошенка в Раді посварилася з Разумковим (ФОТО)

30 кві 2020, 17:01
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Фракція Петра Порошенка у Верховній Раді посварилася з Дмитром Разумковим. Конфлікт розпочався після того як нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко звернувся до спікера Ради вигуком «Ей», на що Дмитро Разумков закликав парламентарів поводитися в межах етики. Гончаренко, вийшовши до трибуни, пояснив свою поведінку.

Ви нас посадили на «гальорку» і звідти нас погано видно і чути. І тому нам доводиться звертати на себе увагу, бо ви за логікою «95 кварталу» розсадили своїх попереду (йдеться про фракцію «Слуга народу» — ред.), а опозицію — на «гальорку», — заявив Гончаренко.

Разумков у відповідь закликав нардепів «не сидіти, а працювати».

Згодом цей конфлікт між представником політсили Володимира Зеленського та парламентарями від «ЄС» продовжився безпосередньо перед голосуванням за спрощену процедуру розгляду так званого «антиколомойського» закону. Зокрема, до президії Ради підійшов екс-президент Петро Порошенко, який попросив надати йому час для виступу. Разумков відмовився це робити, посилаючись на регламент.

Разумков фракції Порошенка: Лише у вас зі мною проблеми

Разумков фракції Порошенка: Лише у вас зі мною проблеми

Разумков фракції Порошенка: Лише у вас зі мною проблеми

Тоді до трибуни підійшли всі нардепи «ЄС», між ними та Разумковим і віце-спікером Русланом Стефанчуком відбулася словесна перепалка.

Це ваша робота звертатися як завгодно до мене… Одягніть маску, бо може долетіти — звернувся Разумков до Гончаренка.

Потім спікер Ради заявив, що лише у фракції Порошенка є з ним конфлікти.

Лише у вас є ця проблема, тому що лише ваша фракція так звертається до колег. Коли ви будете нормально ставитися до колег, у вас не буде проблем ані зі мною, ані з кимось іншим, — заявив Разумков.

Разумков фракції Порошенка: Лише у вас зі мною проблеми

Разумков фракції Порошенка: Лише у вас зі мною проблеми

Окрім цього, спікер парламенту зазначив, що він не вибачатиметься за коментарі, озвучені на адресу фракції «Європейська солідарність». Також очільник ВР кілька разів закликав нардепів повертатися на робочі місця і готуватися до голосування. Впродовж кількох хвилин у сесійній залі Ради лунали словесні перепалки. Потім у президії почали конфліктувати з приводу регламенту роботи Верховної Ради і можливості виступу нардепів.

Я не перебрав, я не п’ю так, щоб перебирати, — заявив Разумков у відповідь на скарги нардепів щодо недопуску їх до виступів.

Нардеп «ЄС» Іванна Климпуш-Цинцадзе закликала Разумкова припинити коментувати кожен виступ чи репліку представників команди Порошенка.

Ми наполягаємо на тому, щоб ви припинили принижувати наших виборців. Ми очікуємо, що ви з повагою ставитиметеся до кожного нардепа. Також звертаємося до регламентного комітету, щоб він розглянув нашу скаргу на те, що спікер парламенту вважає за необхідне ставати нашим батьком і виховувати нас, як маленьких дітей, — резюмувала Климпуш-Цинцадзе.



Представник «Слуги народу» Олександр Качура став на захист Разумкова і заявив, що «ЄС» має сидіти там, де її посадили виборці і працювати.

Джерело: Ракурс


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