Когда откроют ТРЦ в Киеве

https://racurs.ua/n137941-kogda-otkrout-trc-v-kieve-rasskazal-klichko.html

Ракурс

Карантин в Киеве начнут ослаблять с 11 мая. Однако торговые центры в столице откроются позже. Их открытие запланировано на второй этап снятия ограничений.

Вероятно, работу крупных ТРЦ восстановят после того, как снимут ограничения на работу наземного общественного транспорта. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко в эфире одного из телеканалов, передает его пресс-служба.

Он надеется, что новый этап ослаблений начнут вводить после 22 мая. При этом, по словам градоначальника, при открытии торговых центров в Киеве будут опираться исключительно на статистику заболеваемости. Если количество инфицированных будет высоким, город вернется к строгому карантину.

В то же время открывать школы и детские садики власти города пока не спешат. По словам Кличко, большое скопление детей может привести к резкому увеличению количества заболевших. При этом, если взрослые могут себя контролировать, то уследить за всеми детьми будет сложно.

Как писал «Ракурс», в Киеве впервые с начала эпидемии коронавируса умерли сразу три человека. Всего в Киеве лабораторно подтверждены 1 тыс. 721 случай коронавируса.