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В Киеве продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Ракурс»
Коронавирус в Киеве: за сутки — рекордный показатель по смертностиhttps://racurs.ua/n137907-koronavirus-v-kieve-za-sutki-rekordnyy-pokazatel-po-smertnosti.htmlРакурс
В Киеве впервые с начала эпидемии коронавируса умерли сразу три человека.
Общее количество жертв коронавируса уже достигло 32 человек. Об этом во время сегодняшнего видеобрифинга сообщил мэр Виталий Кличко.
За сутки в столице подтверждено заболевание коронавирусной болезнью COVID-19 у еще 46 человек, из них один медик.
Среди новых случаев заболевания — 18 женщин в возрасте от 26 до 81 года, 21 мужчина в возрасте от 31 до 79 лет, а также три девочки (в возрасте два, восемь и 13 лет) и четыре мальчика (в возрасте девять месяцев, четыре, семь и девять лет).
Госпитализированы 20 человек, остальные лечатся дома на самоизоляции под контролем врачей.
Всего в Киеве лабораторно подтверждены 1 тыс. 721 случай коронавируса.
В киевских больницах 44 больные COVID-19 пациенты находятся в тяжелом состоянии, из них пятеро — подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Выздоровели за сутки 17 больных, всего в Киеве излечились от коронавируса уже 127 человек.
Напомним, в Украине за последние сутки в целом зафиксировали 504 новых случая коронавируса.