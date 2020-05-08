В Киеве продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n137907-koronavirus-v-kieve-za-sutki-rekordnyy-pokazatel-po-smertnosti.html

Ракурс

В Киеве впервые с начала эпидемии коронавируса умерли сразу три человека.

Общее количество жертв коронавируса уже достигло 32 человек. Об этом во время сегодняшнего видеобрифинга сообщил мэр Виталий Кличко.

За сутки в столице подтверждено заболевание коронавирусной болезнью COVID-19 у еще 46 человек, из них один медик.

Среди новых случаев заболевания — 18 женщин в возрасте от 26 до 81 года, 21 мужчина в возрасте от 31 до 79 лет, а также три девочки (в возрасте два, восемь и 13 лет) и четыре мальчика (в возрасте девять месяцев, четыре, семь и девять лет).

Госпитализированы 20 человек, остальные лечатся дома на самоизоляции под контролем врачей.

Всего в Киеве лабораторно подтверждены 1 тыс. 721 случай коронавируса.

В киевских больницах 44 больные COVID-19 пациенты находятся в тяжелом состоянии, из них пятеро — подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Выздоровели за сутки 17 больных, всего в Киеве излечились от коронавируса уже 127 человек.

Напомним, в Украине за последние сутки в целом зафиксировали 504 новых случая коронавируса.