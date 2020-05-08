Кредит недоверия: Молдова отказалась от российских денег, фото — DW

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Молдова не получит кредит России. Так решил Конституционный суд страны, который признал неконституционным соглашение о получении кредита от РФ в размере 200 млн евро.

Решение 7 мая зачитала председатель Конституционного суда Домника Маноле, сообщает TV8. Кроме того, неконституционным признано решение правительства о заключении кредитного соглашения и о ратификации соглашения правительством и парламентом.

Суд поддержал соответствующий запрос депутатов от оппозиционных партий — PRO-Moldova, «Действие и солидарность» и «Достоинство и правда». Они считали, что документ является политическим и опасным для страны. Претензии оппозиции к соглашению касались обязательства правительства выплачивать долги молдавских компаний перед российскими банками.

Другая претензия была связана со сроками поступления российских денег. Второй транш должен был прийти уже после выборов президента, которые запланированы на октябрь. На них будет баллотироваться и нынешний пророссийски настроенный глава государства Игорь Додон.

Деньги от РФ Кишинев хотел направить на инфраструктурные проекты и поддержку предпринимателей. В правительстве назвали действия оппозиции политическими нападками.

21 апреля Кабмин Молдовы ратифицировал кредит в 200 млн евро от РФ и кредит в 235 млн долл. от МВФ. Россияне хотели одолжить деньги под 2% годовых на 10 лет. Первые 100 млн евро Молдова ожидала уже в мае, остальные — до 31 октября. Уже 23 апреля Конституционный суд Молдовы приостановил процесс получения кредита и начал рассмотрение дела о законности сделки.