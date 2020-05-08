Кредит недовіри: Молдова відмовилася від російських грошей, фото — DW

https://racurs.ua/ua/n137906-kredyt-nedoviry-moldova-vidmovylasya-vid-rosiyskyh-groshey.html

Ракурс

Молдова не отримає кредит Росії. Так вирішив Конституційний суд країни, який визнав неконституційною угоду про отримання кредиту від РФ в розмірі 200 млн євро.

Рішення 7 травня зачитала голова конституційного суду Домніка Маноле, повідомляє TV8. Крім того, неконституційним визнано рішення уряду про укладення кредитної угоди та про ратифікацію угоди урядом і парламентом.

Суд підтримав відповідний запит депутатів від опозиційних партій — PRO-Moldova, «Дія і солідарність» та «Гідність і правда». Вони вважали, що документ є політичним і небезпечним для країни. Претензії опозиції до угоди стосувалися пункту, відповідно до якого уряд брав на себе борги молдавських компаній перед російськими банками.

Інша претензія була пов’язана з термінами надходження російських грошей. Другий транш мав прийти вже після виборів президента, які заплановані на жовтень. На них балотуватиметься і нинішній проросійськи налаштований глава держави Ігор Додон.

Гроші від РФ Кишинів хотів спрямувати на інфраструктурні проекти і підтримку підприємців. В уряді назвали дії опозиції політичними нападками.

21 квітня Кабмін Молдови ратифікував кредит у 200 млн євро від РФ і кредит у 235 млн дол. від МВФ. Росіяни мали позичити гроші під 2% річних на 10 років. Перші 100 млн євро Молдова очікувала вже у травні, решту — до 31 жовтня. Вже 23 квітня Конституційний суд Молдови призупинив процес отримання кредиту і почав розгляд справи щодо законності угоди.