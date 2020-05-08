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Ракурс
У Хмельницькому затримали крадія запчастин до військової техніки. Фото: СБУ

Продавав поцуплене на ринку: у Хмельницькому дезертира викрили на крадіжці запчастин до військової радіостанції (ФОТО)

8 тра 2020, 12:20
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Служба безпеки України підозрює військовослужбовця у розкраданні майна оборонного призначення.

Оперативники спецслужби затримали начальника радіостанції однієї з військових частин, дислокованих на території Хмельниччини. Слідчі вважають, що чоловік займався незаконним демонтажем та продажем комплектуючих елементів радіолокаційного обладнання і радіоприймальних вузлів. Крадені речі зловмисник зберігав у своїй квартирі в Хмельницькому. Запчастини до радіостанції він продавав торговцям на місцевих радіоринках. Про це 8 травня повідомив прес-центр СБУ.

У квітні зловмисник дезертирував з місця служби та переховувався в Хмельницькій та Львівській областях. Нещодавно військового затримали у Хмельницькому й повідомили йому про підозру у розкраданні військового майна і дезертирстві, вчиненому в умовах особливого періоду (ч. 3 ст. 410 та ч. 3 ст. 408 Кримінального кодексу України).

Суд вже взяв підозрюваного під варту і арештував викрадені складові елементи радіостанції. У спецслужбі додали, що чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 12 років.



У Хмельницькому затримали крадія запчастин до військової техніки. Фото: СБУ

Нагадаємо, в Луганській області затримали місцевого мешканця, який віз до Російської Федерації деталі до військового гелікоптера Мі-24. На російській території чоловіка чекав подільник, який мав зустріти вантаж.

Джерело: Ракурс


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