В Хмельницком задержали вора запчастей к военной технике. Фото: СБУ

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Служба безопасности Украины подозревает военнослужащего в хищении имущества оборонного назначения.

Оперативники спецслужбы задержали начальника радиостанции одной из воинских частей, дислоцированных на территории области. Следователи считают, что мужчина занимался незаконным демонтажем и продажей комплектующих элементов радиолокационного оборудования и радиоприемных узлов. Краденые вещи злоумышленник хранил в своей квартире в Хмельницком. Запчасти к радиостанции он продавал торговцам на местных радиорынках. Об этом 8 мая сообщил пресс-центр СБУ.

В апреле злоумышленник дезертировал с места службы и скрывался в Хмельницкой и Львовской областях. Недавно военного задержали в Хмельницком и сообщили ему о подозрении в хищении военного имущества и дезертирстве, совершенном в условиях особого периода (ч. 3 ст. 410 и ч. 3 ст. 408 Уголовного кодекса Украины).

Суд взял подозреваемого под стражу и арестовал похищены составные элементы радиостанции. В спецслужбе добавили, что мужчине грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

Напомним, в Луганской области задержали местного жителя, который вез в Российскую Федерацию детали к военному вертолету Ми-24. На российской территории мужчину ждал подельник, который должен был встретить груз.