Мировой кризис 2020: десятки миллионов новых безработных потеряют до 3,4 трлн долларов — ООН

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Мировой кризис из-за пандемии коронавируса может спровоцировать рост мировой безработицы почти на 25 млн человек. По данным исследования Международной организации труда, сокращение занятости повлечет за собой существенные потери доходов работников.

К концу 2020 года они составят от 860 млрд до 3,4 трлн долл. Это приведет к падению потребления товаров и услуг, что в свою очередь отразится на экономических перспективах предприятий и целых стран, — информирует сайт ООН, ссылаясь на результаты исследования.

В ООН ожидают существенного роста масштабов нищеты среди работающего населения, поскольку «проблемы с доходами… приведут к разорению работников, живущих за чертой бедности или возле нее».

По оценкам Международной организации труда, в мировом масштабе число людей, которые пополнят ряды работающей малоимущих, составит от 8,8 до 35 млн. Изначально прогнозировалось, что в 2020 году этот показатель, наоборот, снизится на 14 млн, однако вспышка коронавируса кардинально изменила картину.

Выход из пандемии может быть таким же опасным, как и ее разрастание, если он не будет сопровождаться принятием надлежащих мер, — заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения.

Напомним, ранее в МВФ прогнозировали, что экономика планеты в 2020 году упадет на 3%, а также сообщали, что мировой кризис вызвал новую рецессию.