Світова криза 2020: десятки мільйонів нових безробітних втратять до 3,4 трлн доларів - ООН / Фото: Страна

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Світова криза через пандемію коронавірусу може спровокувати зростання світового безробіття майже на 25 млн осіб. За інформацією дослідження Міжнародної організації праці, скорочення зайнятості спричинить істотні втрати доходів працівників.

До кінця 2020 року ці втрати сягнуть від 860 млрд до 3,4 трлн дол. Це призведе до падіння споживання товарів і послуг, що в свою чергу відіб'ється на економічних перспективах підприємств і цілих країн, — інформує сайт ООН, посилаючись на результати дослідження.

В ООН очікують істотного зростання масштабів зубожіння серед працюючого населення, оскільки «проблеми з доходами… спричинять розорення працівників, що живуть за межею бідності або біля неї».

За оцінками Міжнародної організації праці, у світовому масштабі кількість людей, які поповнять лави працюючих малозабезпечених, складе від 8,8 до 35 млн. Спочатку прогнозувалося, що у 2020 році цей показник, навпаки, знизиться на 14 млн, однак спалах коронавірусу кардинально змінив картину.

Вихід з пандемії може бути таким же небезпечним, як і її розростання, якщо він не буде супроводжуватися запровадженням належних заходів, — заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Нагадаємо, раніше в МВФ прогнозували, що економіка планети у 2020 році впаде на 3%, а також повідомляли, що світова криза викликала нову рецесію.