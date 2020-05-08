Василь Ломаченко та Олександр Усик, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n137903-vkluchenym-do-bazy-myrotvorcya-usyku-ta-lomachenku-v-rosiyi-gotovi-nadaty-gromadyanstvo.html

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Олександрові Усику та Василеві Ломаченку, відомим українським боксерам, котрих нещодавно включили до бази проекту «Миротворець», у Росії готові надати громадянство.

Генеральний секретар Федерації боксу РФ Умар Кремльов заявив про готовність виступити з такою ініціативою, повідомляє видання «Спорт Експрес».

Ми такими спортсменами пишаємося. І готові надати їм громадянство, якщо це потрібно, — заявив Кремльов.





Усик і Ломаченко нещодавно знялися у пропагандистському російському фільмі «Здрастуй, брате, Христос Воскрес!». У цій кінострічці вони зробили кілька резонансних заяв, які співпадали з тезами російської пропаганди щодо України.

Нагадаємо, у центрі «Миротворець», який займається дослідженням ознак злочинів проти основ національної безпеки України, коментуючи рішення про включення цих спортсменів до своєї бази, заявили, що повторюючи кремлівські тези, Усик та Ломаченко «стали на сторону зрадників України».