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Ракурс
Василий Ломаченко и Александр Усик, фото: социальные сети

Внесенным в базу «Миротворца» Усику и Ломаченко в России готовы предоставить гражданство

8 мая 2020, 11:58
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Александру Усику и Василию Ломаченко, известным украинским боксерам, которых недавно включили в базу проекта «Миротворец», в России готовы предоставить гражданство.

Генеральный секретарь Федерации бокса РФ Умар Кремлев заявил о готовности выступить с такой инициативой, сообщает издание «Спорт Экспресс».

Мы такими спортсменами гордимся. И готовы предоставить им гражданство, если это нужно, — заявил Кремлев.



Усик и Ломаченко недавно снялись в пропагандистском российском фильме «Здравствуй, брат, Христос Воскресе!». В этой киноленте они сделали несколько резонансных заявлений, которые совпадали с тезисами российской пропаганды об Украине.

Напомним, в центре «Миротворец», который занимается исследованием признаков преступлений против основ национальной безопасности Украины, комментируя решение о включении этих спортсменов в свою базу, заявили, что повторяя кремлевские тезисы, Усик и Ломаченко «встали на сторону предателей Украины».


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