Обвал дома в Одессе: без крыши над головой остался 21 человек, фото — Думская

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Ракурс

Обвал дома в Одессе произошел в исторической части города. Без крыши над головой остался 21 человек.

Поздно вечером 7 мая обрушилась часть аварийного жилого дома на Польском спуске. Разрушены семь квартир на первом и втором этажах дома. К счастью, пострадавших нет, власти начали расселять эвакуированных жителей.

В ГСЧС сообщили, что дом отключили от коммуникаций и взяли под охрану. По информации пресс-службы горсовета, с 1996 года флигель, в котором произошел обвал, имеет статус аварийного.

В 2018 году в этом доме, выходящем на Польский спуск и соседнюю «канаву» Деволановского спуска, вспыхнул масштабный пожар на втором этаже и чердаке. Впоследствии мэрия заказала комплексную экспертизу состояния дома.

Сразу после инцидента трое арендаторов жилья уехали с места обрушения в неизвестном направлении, трех жителей поселили в детском лагере «Мрия», 15 временных бездомных поехали к родственникам.

Это не первый подобный случай в Одессе в этом году. В апреле «Ракурс» сообщал об обвале на пересечении улицы Канатной и переулка Нахимова.