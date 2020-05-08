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Ракурс
Обвал дома в Одессе: без крыши над головой остался 21 человек, фото — Думская

В центре Одессы рухнул аварийный дом, без крова остался 21 человек (ФОТО)

8 мая 2020, 11:42
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Обвал дома в Одессе произошел в исторической части города. Без крыши над головой остался 21 человек.

Поздно вечером 7 мая обрушилась часть аварийного жилого дома на Польском спуске. Разрушены семь квартир на первом и втором этажах дома. К счастью, пострадавших нет, власти начали расселять эвакуированных жителей.

Обвал дома в Одессе, фото — УСИ

В ГСЧС сообщили, что дом отключили от коммуникаций и взяли под охрану. По информации пресс-службы горсовета, с 1996 года флигель, в котором произошел обвал, имеет статус аварийного.

В 2018 году в этом доме, выходящем на Польский спуск и соседнюю «канаву» Деволановского спуска, вспыхнул масштабный пожар на втором этаже и чердаке. Впоследствии мэрия заказала комплексную экспертизу состояния дома.

Обвал дома в Одессе: без крыши над головой остался 21 человек

Сразу после инцидента трое арендаторов жилья уехали с места обрушения в неизвестном направлении, трех жителей поселили в детском лагере «Мрия», 15 временных бездомных поехали к родственникам.



Обвал дома в Одессе: без крыши над головой остался 21 человек, фото — УСИ

Это не первый подобный случай в Одессе в этом году. В апреле «Ракурс» сообщал об обвале на пересечении улицы Канатной и переулка Нахимова.

Источник: Ракурс


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