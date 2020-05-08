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Обыски в городском совете Харькова. Фото: прокуратура

Правоохранители обыскивают горсовет Харькова: в прокуратуре пояснили причину (ФОТО)

8 мая 2020, 11:25
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В Харькове 8 мая утро в городском совете началось с обысков кабинетов чиновников.

Следственные действия проводятся в рамках расследования дела о растрате имущества. Правоохранители считают, что к преступлению причастны некоторые чиновники горсовета. На их рабочих местах в мэрии и по месту жительства продолжаются обыски. Об этом сегодня сообщила прокуратура Харьковской области.

Прокуратура Харьковской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту завладения бюджетными средствами путем злоупотребления служебным положением, совершенным по предварительному сговору группой лиц, — отметили в ведомстве.

Расследуется растрата, связанная с установкой освещения в областном центре на сумму 28 млн грн. Пока неизвестно, чиновников какого департамента подозревают силовики. В этом уголовном производстве одновременно проводятся более 20 обысков в разных регионах страны. Пока что подозрения никому не объявляли, досудебное расследование продолжается.

Отмечается, что досудебное расследование проводит Следственное управление областной полиции, а оперативное сопровождение — Управление стратегических расследований ГУ НП в Харьковской области.

Обыски в городском совете Харькова. Фото: прокуратура

Обыски в городском совете Харькова. Фото: прокуратура

Обыски в городском совете Харькова. Фото: прокуратура



Обыски в городском совете Харькова. Фото: прокуратура

Напомним, недавно СБУ и ГБР проводили обыски в Государственной таможенной службе. Правоохранителей заинтересовал новый герб ведомства, а именно — процедура разработки нового герба и выделение на это денег из государственного бюджета.


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