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Ракурс
Обшуки у міській раді Харкова влаштували силовики. Фото:

Правоохоронці обшукують міськраду Харкова: в прокуратурі пояснили причину (ФОТО)

8 тра 2020, 11:25
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У Харкові 8 травня ранок у міській раді розпочався з обшуків кабінетів чиновників.

Слідчі дії проводяться в рамках розслідування справи про розтрату майна. Правоохоронці вважають, що до злочину причетні деякі посадовці міськради. На їхніх робочих місцях в мерії та за місцем проживання тривають обшуки. Про це сьогодні повідомила прокуратура Харківської області.

Прокуратура Харківської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, — зазначили у відомтсві.

Розслідується розтрата, пов’язана із встановленням освітлення в обласному центрі на суму 28 млн грн. Наразі невідомо, чиновників якого департаменту підозрюють силовики. Загалом цьому кримінальному провадженні одночасно проводиться понад 20 обшуків у різних регіонах країни. Поки особам про підозру не повідомлялось, досудове розслідування триває.

Зазначається, що досудове розслідування проводить Слідче управління обласної поліції, а оперативний супровід — Управління стратегічних розслідувань ГУ НП в Харківській області.

Обшуки в Харкові. Фото: прокуратура

Обшуки в Харкові. Фото: прокуратура

Обшуки в Харкові. Фото: прокуратура



Обшуки в Харкові. Фото: прокуратура

Нагадаємо, нещодавно СБУ та ДБР проводили обшуки в Державній митній службі. Правоохоронців зацікавив новий герб відомства, а саме — процедура розробки нового герба і виділення на це грошей із державного бюджету.


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