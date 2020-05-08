В центрі Одеси завалився аварійний будинок, без домівки залишилася 21 людина, фото — Думська

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Ракурс

Обвал будинку в Одесі стався в історичній частині міста. Без даху над головою залишилася 21 людина.

Пізно увечері 7 травня завалилася частина аварійного житлового будинку на Польському спуску. Зруйновано сім квартир на першому і другому поверхах будинку. На щастя, постраждалих немає, влада почала розселяти евакуйованих мешканців.

В ДСНС повідомили, що будинок відключили від комунікацій і взяли під охорону. За інформацією прес-служби міськради, з 1996 року флігель, в якому стався обвал, має статус аварійного.

У 2018 році в цьому будинку, що виходить на Польський спуск і сусідню «канаву» Деволановського спуску, спалахнула масштабна пожежа на другому поверсі і горищі.

Згодом мерія замовила ​​комплексну експертиза, яка визначить подальші дії щодо будинку.

Відразу після інциденту троє орендарів житла поїхали з місця обвалення в невідомому напрямку, трьох мешканців поселили в дитячому таборі «Мрія», 15 тимчасових безхатьків поїхали до родичів.

Це не перший такий випадок в Одесі у цьому році. В квітні «Ракурс» повідомляв про обвал на перетині вулиці Канатної та провулку Нахімова.